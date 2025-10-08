Violento crimen en Montecristi: hombre fue abatido a balazos mientras caminaba por el callejón Princesa Diana

Un hombre identificado como Luis Adrián Hernández fue asesinado la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025, alrededor de las 17h00. Ocurrió mientras caminaba por el callejón Princesa Diana, en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi, provincia de Manabí, según informó la Policía Nacional.

Ataque a plena luz del día

De acuerdo con testigos, Hernández fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, uno de los cuales disparó varias veces contra la víctima antes de huir del lugar.

El cuerpo del hombre quedó tendido en el suelo, bañado en sangre y sin signos vitales.

Moradores del sector alertaron de inmediato a las autoridades y a los familiares, quienes llegaron pocos minutos después solo para confirmar su fallecimiento.

La escena quedó acordonada por agentes policiales. Además, personal de criminalística levantó evidencias balísticas y realizó el traslado del cadáver al Centro Forense de Manta para la autopsia correspondiente.

Investigación en curso

Fuentes policiales indicaron que Luis Adrián Hernández había llegado hace pocos días a la zona, donde alquilaba un departamento, lo que sugiere que no era residente habitual del sector.

>Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han determinado el móvil del ataque, aunque no se descarta un posible ajuste de cuentas o ataque dirigido.

El suceso generó temor entre los vecinos, quienes señalaron que la presencia de motociclistas armados se ha vuelto común en los últimos meses.

Violencia en aumento en la zona

Con esta muerte, ya se registran 408 las muertes violentas registradas en el distrito policial Manta–Montecristi–Jaramijó en lo que va del año. Esta cifra mantiene a la zona como una de las más afectadas por la criminalidad en la provincia de Manabí.

Las autoridades locales han reforzado los operativos de control y patrullaje, pero los habitantes aseguran que la violencia no da tregua y exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad permanentes. (12)