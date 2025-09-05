Violento ataque en Manta: intentan asesinar a hombre en una plaza comercial

Un hombre resultó herido este viernes 5 de septiembre en un ataque armado registrado alrededor de las 14h20 en una plaza comercial ubicada en la vía San Carlos, en Manta, Ecuador. Según confirmaron fuentes policiales, varios sujetos llegaron al sitio e intentaron asesinar a un hombre que ingresaba al establecimiento. El objetivo del ataque resultó herido y fue trasladado a una casa de salud bajo custodia policial.

Ataque a plena luz del día en zona comercial

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes, se observa cómo al menos dos sujetos armados descienden de un vehículo y disparan directamente contra un hombre que se dirigía a ingresar a plaza comercial.

En el video también se puede ver a varias personas que estaban en el lugar intentando resguardarse de los disparos, mientras los atacantes continúan la ráfaga de disparos. A pesar de la intensidad del ataque, el blanco principal logra escapar con vida.

El hecho generó pánico entre los visitantes del establecimiento, ubicado en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

La respuesta policial y las primeras diligencias

Minutos después del ataque, personal de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos. El área fue acordonada para iniciar el levantamiento de indicios. Según el reporte preliminar de Criminalística, se encontraron al menos 16 casquillos de bala calibre 9 milímetros en el sitio.

Un vehículo de color negro, que se encontraba en las cercanías del lugar, fue inspeccionado por el equipo policial, aunque no se ha confirmado si tiene relación directa con los atacantes. Las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles detenciones hasta el momento.

El herido fue trasladados a una casa de salud, donde permanece con vigilancia policial. No se ha divulgado su identidad ni detalles sobre su estado de salud actual.

Otro hecho violento en la misma plaza comercial

Este hecho se suma a una serie de ataques registrados en Manta durante los últimos meses. La ciudad, ubicada en la provincia de Manabí, ha experimentado un incremento en los niveles de violencia, atribuida en parte a la presencia de organizaciones delictivas que operan en la zona costera del país.

El caso ya está en manos de la Unidad de Delitos Contra la Vida (Dinased), que ha iniciado las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre los posibles autores del atentado ni sus motivaciones.

En la misma plaza comercial, en 2024, asesinaron a una mujer, dueña de un restaurante que estaba próximo a inaugurarse.

Seguridad en espacios públicos: autoridades llaman a la calma

Tras el ataque, las autoridades locales han exhortado a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones. La Policía anunció que se reforzará la vigilancia en zonas comerciales de Manta para evitar nuevos hechos de violencia.

Además, se hace un llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda aportar a la identificación de los responsables. Las cámaras de seguridad del centro comercial serán clave en el análisis forense del caso.