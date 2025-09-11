Violenta incursión en Santo Domingo: seis hombres armados cometieron secuestro en una vivienda

El 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:30, un grupo de seis hombres armados ingresó violentamente a una vivienda en el sector de la cooperativa Carlos Ruiz Burneo, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los intrusos sometieron a una familia y ejecutaron el secuestro de un hombre y una mujer. El caso, atendido tras la alerta del ECU-911, generó un amplio despliegue policial en el Distrito Oeste, pero hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado el paradero de las víctimas.

Violenta incursión en el sector La Burneo

De acuerdo con información preliminar los sospechosos llegaron en dos vehículos y portaban armas de fuego. Ingresaron con agresividad a la vivienda, donde se encontraban varios familiares de las víctimas, a quienes intimidaron antes de llevarse por la fuerza a la pareja.

El procedimiento fue reportado de inmediato al ECU-911. En cuestión de minutos, unidades policiales del Plan de Vivienda acudieron al lugar para verificar los hechos y recopilar información. Tras el ataque, los secuestradores se retiraron con rumbo desconocido, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en el sector.

Acciones policiales tras el secuestro

Al sitio llegaron equipos especializados como la Unidad de Criminalística, agentes de Flagrancia y personal investigativo. Estos verificaron las cámaras de videovigilancia de la zona para recabar evidencia sobre la ruta de escape y los vehículos implicados.

Además, se implementaron patrullajes en el Distrito Oeste, aunque no se logró ubicar de inmediato a las víctimas ni a los responsables. La Policía Nacional mantiene activa la investigación para esclarecer el hecho y dar con los secuestradores. Toda la información será canalizada a través de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

Contexto y antecedentes de secuestros en Ecuador

El secuestro se ha convertido en una de las modalidades delictivas más preocupantes en Ecuador. Expertos en seguridad señalan que muchos de estos delitos están vinculados a grupos delictivos organizados que buscan ejercer presión, obtener dinero o enviar mensajes a rivales. En Santo Domingo, los secuestros han ido en aumento durante los últimos años. Este repunte ha generado preocupación en la ciudadanía y ha llevado a reforzar las estrategias de control en sectores urbanos y rurales.

Compromiso de las autoridades

La Policía Nacional ha recalcado en diferentes declaraciones que trabajan de forma permanente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir delitos de las organizaciones delictivas que atentan contra la vida y la libertad de las personas (31).