Violencia en Babahoyo: ejecutan a hombre y hieren a mujer en La Pinela

La violencia criminal continúa en Babahoyo. Dos ataques a balazos en diferentes sectores dejaron un hombre muerto y una mujer herida en La Pinela.

La violencia armada sacudió Babahoyo, capital de Los Ríos, este martes 23 de septiembre de 2025. Sicarios asesinaron a Víctor Julio Calero Méndez, de 32 años, e hirieron a Argentina Carlota E., de 35 años, en el recinto La Pinela, mientras se desplazaban hacia su domicilio. Horas más tarde, asesinaron a otro hombre, Kenny Joel Garces Remache, de 29 años, en la avenida 25 de Junio y calle Ricaurte.

Ataque en La Pinela

La Policía Nacional informó que los atacantes usaron una pistola calibre 9 milímetros para disparar a la cabeza de Víctor Julio. Argentina, con antecedentes judiciales por tráfico de drogas, resultó herida y la trasladaron al hospital del Seguro Social de Babahoyo.

La sobreviviente declaró que ambos viajaban en motocicleta hacia su domicilio, pero al detenerse en La Pinela para esperar un servicio de maquinaria, dos hombres en otra motocicleta los atacaron. Los agresores dispararon contra Víctor Julio y, al huir, también le dispararon a Argentina. La mujer desconoce los motivos del ataque.

Vecinos del sector dijeron a la Policía que vieron desde lejos una motocicleta con dos ocupantes, uno con ropa oscura y casco, y el otro con camiseta negra. Solo escucharon varios disparos y no pudieron identificar más detalles.

La Policía trasladó el cuerpo de Víctor Julio a la morgue de Babahoyo, allanó una casa abandonada donde presuntamente se refugiaron los agresores y revisó varios guardarrayas para recabar evidencias.

Segundo ataque en Babahoyo

A las 16h20, la Policía recibió un reporte de un nuevo ataque en la avenida 25 de Junio y calle Ricaurte. Asesinaron a Kenny Joel Garces Remache, de 29 años, barbero de profesión.

La investigación preliminar indica que los atacantes le dispararon en la cabeza, barbilla y brazo derecho. El cuerpo estaba sobre una silla dentro de una caseta de madera con techo de zinc.

Familiares comentaron que Kenny Joel trabajaba en el lugar del ataque, era una persona dedicada a su oficio y no tenía conflictos conocidos. La Policía busca determinar los móviles del homicidio y aún no registra detenidos.

Contexto de violencia en Babahoyo

Estos hechos se suman a una serie de ataques armados que han afectado la seguridad en Babahoyo en los últimos meses. Las autoridades reforzaron operativos de vigilancia en zonas residenciales y comerciales para prevenir nuevos ataques.

La Policía recoge versiones de testigos, realiza barridos en guardarrayas y allanamientos para ubicar a los responsables, mientras la comunidad exige mayor protección ante la ola de violencia criminal que ha dejado víctimas en diferentes sectores (5).