COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Vinces: se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres

La madrugada en Vinces terminó marcada por el horror: dos hombres fueron asesinados y una joven resultó herida tras un ataque armado con uniformados falsos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vinces se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres
Vinces se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres
Vinces se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres
Vinces se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres

Redacción

Redacción ED.

Dos hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida la madrugada del jueves en la parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces, cuando individuos que se hicieron pasar por policías y militares ingresaron a una vivienda y dispararon contra sus ocupantes, en un hecho que la Policía investiga por posible vinculación con otros crímenes recientes en la zona.

Asalto simulado en Vinces

La violencia sacudió a la parroquia Antonio Sotomayor de Vinces pasadas la 01h00. Testigos aseguraron que varios hombres llegaron en una camioneta, portaban uniformes y se identificaron como parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Fingieron un operativo de control para ingresar a una vivienda donde dormían sus víctimas.

Dentro de la casa se encontraban Tyrone Adriano Caicedo Santana, de 36 años, y Carlos Fabián Ronquillo Bonoso, de 26, además de María Angélica M., de 24. Los agresores derribaron la puerta y dispararon de manera directa. Caicedo y Ronquillo murieron al instante. La joven sobrevivió, aunque con heridas de gravedad.

El ataque dejó consternados a vecinos, quienes socorrieron a los heridos y los trasladaron al hospital de Vinces. Los médicos confirmaron la muerte de Ronquillo poco después de su ingreso, mientras que la mujer logró sobrevivir tras ser estabilizada.

Camioneta abandonada y huida a pie

De acuerdo con el reporte policial, los criminales huyeron a pie luego de abandonar la camioneta con la que llegaron al sitio. Este detalle es clave para las investigaciones.

El vehículo fue levantado como evidencia por peritos de Criminalística, quienes buscan rastros balísticos y huellas que ayuden a identificar a los autores. La Policía no descarta que se trate de un caso de sicariato planificado.

Familiares de las víctimas narraron que todo ocurrió en cuestión de minutos. “Estaban durmiendo y de pronto entraron como si fueran de un bloque de seguridad, luego se escucharon los disparos”, dijo un allegado.

Vinces, escenario de crímenes recientes

Este no es un hecho aislado. Días antes, en la vía a Guayaquil, otro ataque armado dejó herido a un guardia de seguridad de 44 años, identificado como Luis Vicente Loor Santillán. Recibió varios impactos de bala cuando se dirigía a su trabajo.

Además, en la misma jurisdicción, Cristopher Emmanuel Cavagnaro Estrella, de 36 años, fue asesinado durante una fiesta en el recinto Puente Palo. Un hombre con quien conversaba sacó un arma y le disparó en la cabeza. Cavagnaro registraba antecedentes por tenencia de armas y tráfico de drogas.

Estos sucesos han incrementado la preocupación de los habitantes de Vinces, quienes temen que los ataques se repitan y cuestionan la falta de control frente a la violencia.

Autoridades en alerta

La Policía confirmó que se investigan conexiones entre los distintos casos.

Por su parte, la Fiscalía inició un proceso de indagación previa para identificar a los responsables del doble crimen en Antonio Sotomayor. Se recopilan testimonios y registros de cámaras de seguridad.

Mientras tanto, la sobreviviente permanece bajo resguardo médico y policial (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO