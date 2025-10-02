Vinces: se disfrazaron de policías para entrar a una casa y matar a dos hombres

Dos hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida la madrugada del jueves en la parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces, cuando individuos que se hicieron pasar por policías y militares ingresaron a una vivienda y dispararon contra sus ocupantes, en un hecho que la Policía investiga por posible vinculación con otros crímenes recientes en la zona.

Asalto simulado en Vinces

La violencia sacudió a la parroquia Antonio Sotomayor de Vinces pasadas la 01h00. Testigos aseguraron que varios hombres llegaron en una camioneta, portaban uniformes y se identificaron como parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Fingieron un operativo de control para ingresar a una vivienda donde dormían sus víctimas.

Dentro de la casa se encontraban Tyrone Adriano Caicedo Santana, de 36 años, y Carlos Fabián Ronquillo Bonoso, de 26, además de María Angélica M., de 24. Los agresores derribaron la puerta y dispararon de manera directa. Caicedo y Ronquillo murieron al instante. La joven sobrevivió, aunque con heridas de gravedad.

El ataque dejó consternados a vecinos, quienes socorrieron a los heridos y los trasladaron al hospital de Vinces. Los médicos confirmaron la muerte de Ronquillo poco después de su ingreso, mientras que la mujer logró sobrevivir tras ser estabilizada.

Camioneta abandonada y huida a pie

De acuerdo con el reporte policial, los criminales huyeron a pie luego de abandonar la camioneta con la que llegaron al sitio. Este detalle es clave para las investigaciones.

El vehículo fue levantado como evidencia por peritos de Criminalística, quienes buscan rastros balísticos y huellas que ayuden a identificar a los autores. La Policía no descarta que se trate de un caso de sicariato planificado.

Familiares de las víctimas narraron que todo ocurrió en cuestión de minutos. “Estaban durmiendo y de pronto entraron como si fueran de un bloque de seguridad, luego se escucharon los disparos”, dijo un allegado.

Vinces, escenario de crímenes recientes

Este no es un hecho aislado. Días antes, en la vía a Guayaquil, otro ataque armado dejó herido a un guardia de seguridad de 44 años, identificado como Luis Vicente Loor Santillán. Recibió varios impactos de bala cuando se dirigía a su trabajo.

Además, en la misma jurisdicción, Cristopher Emmanuel Cavagnaro Estrella, de 36 años, fue asesinado durante una fiesta en el recinto Puente Palo. Un hombre con quien conversaba sacó un arma y le disparó en la cabeza. Cavagnaro registraba antecedentes por tenencia de armas y tráfico de drogas.

Estos sucesos han incrementado la preocupación de los habitantes de Vinces, quienes temen que los ataques se repitan y cuestionan la falta de control frente a la violencia.

Autoridades en alerta

La Policía confirmó que se investigan conexiones entre los distintos casos.

Por su parte, la Fiscalía inició un proceso de indagación previa para identificar a los responsables del doble crimen en Antonio Sotomayor. Se recopilan testimonios y registros de cámaras de seguridad.

Mientras tanto, la sobreviviente permanece bajo resguardo médico y policial.