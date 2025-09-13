COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

VIDEO | Así fue el momento en el que se registró una nueva masacre en un billar de Santo Domingo

De los siete fallecidos, cuatro ya fueron identificados. Uno de ellos, al parecer, registraba antecedentes penales.
•‎

Captura de video del momento en que sujetos llegan con armas de grueso calibre a atentar contra un grupo de personas.
Captura de video del momento en que sujetos llegan con armas de grueso calibre a atentar contra un grupo de personas.

Redacción

Redacción ED.

Un nuevo hecho de violencia estremeció a Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del viernes 12 de septiembre, cuando un ataque armado dentro de un billar, ubicado en la cooperativa Nuevo Amanecer, dejó siete personas fallecidas y cuatro heridas, dos de ellas en estado crítico.

El atentado ocurrió alrededor de las 22h00, en un local situado sobre la avenida Los Anturios, principal acceso al sector, a escasos metros de una Unidad de Policía Comunitaria. Según reportes policiales, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon de forma indiscriminada contra los presentes. Cuando ya todos estaban en el suelo, seguían disparándoles.

Masacre quedó registrada en vivo

En el momento de la masacre se realizaba una transmisión en vivo por una red social, de los amenos momentos de diversión que disfrutaban los presentes, por lo que el ataque armado quedó registrado. En la grabación se observa a los atacantes entrar al billar portando armas largas y vistiendo prendas similares a uniformes militares.

De acuerdo con la comandante de Policía de la provincia, Beatriz Benavides, se trató de un ataque selectivo. “De manera preliminar se presume que este hecho responde a una disputa de control de territorio entre grupos de delincuencia organizada”, declaró la oficial.

Horas después, agentes policiales localizaron un vehículo incendiado en la vía a Aquepí, jurisdicción de la comuna Julio Moreno. Se investiga si fue utilizada para el atroz crimen. Se trataba de una camioneta reportada como robada en Salcedo, la cual se presume habría sido utilizada para la fuga tras la masacre, sin embargo aquello está por determinarse.

Víctimas identificadas

De los siete fallecidos, cuatro ya fueron identificados. Uno de ellos, al parecer, registraba antecedentes penales. No se ha confirmado si entre las víctimas hubo personas ajenas al presunto conflicto.

Antecedente similar en agosto

Este crimen múltiple se suma a otra masacre registrada el 17 de agosto, también en un billar de la llamada zona rosa de Santo Domingo.  En ese caso, hombres encapuchados con armas largas irrumpieron en el local y asesinaron a varias personas, en un ataque que, según reportes iniciales, tenía como objetivo a alias ‘Rasta’.
Las autoridades han desplegado operativos en distintos puntos de la provincia para ubicar a los responsables de la reciente masacre. (17)

ÚLTIMAS NOTICIAS

De cerebrito a sospechoso: ¿Quién es el joven acusado del tiroteo político en Utah?

Fallece Leandro Yépez y se eleva a cinco el número de muertos tras masacre en Manta

Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos con su pan de chicharrón y cebolla

Santo Domingo: Quinta Agroecológica San Jorge se integra al patrimonio de Áreas de Conservación y Uso Sustentable en la provincia

Intentó retirar 40.000 dólares con documento falso en Quito y fue detenido

