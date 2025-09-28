COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

Un hombre sobrevive tras ser atacado por sicarios en Manta y escapa entre matorrales para ponerse a salvo

Un hombre fue blanco de un atentado en Manta, pero logró escapar de los sicarios. Recibió varios disparos, pero su ingenio le salvó la vida.
Un hombre sobrevive tras ser atacado por sicarios en Manta y escapa entre matorrales para ponerse a salvo. (El Diario)
Redacción

Redacción ED.

La violencia criminal volvió a golpear a Manta, provincia de Manabí, este domingo 28 de septiembre, cuando un hombre fue víctima de un intento de asesinato por parte de sicarios que se movilizaban en motocicleta. El hecho, que se registró a las 13h50 en el barrio La Paz, dejó al afectado con varias heridas de bala, pero con vida tras una increíble huida.

Según el relato de testigos presenciales, un hombre recibió varios disparos mientras caminaba por la calle 297 y avenida 200. En un acto desesperado por salvar su vida, la víctima logró lanzarse entre unos matorrales cercanos, lo que le permitió escapar de una muerte casi segura.

El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas

La Huida y la Respuesta Policial

Minutos después de que los sicarios abandonaran el lugar en su motocicleta, el hombre herido emergió de entre la vegetación y se dirigió hacia su casa, ubicada en la misma zona. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo particular a una casa de salud para recibir atención médica urgente.

Elementos de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sitio del atentado y acordonaron el área. Durante las primeras investigaciones, se levantaron al menos siete casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Estado del Herido y Custodia Policial

Sobre el estado del herido, se conoció que un hombre se encuentra bajo resguardo policial en la casa de salud donde recibe atención médica. Esta medida busca garantizar su seguridad ante posibles nuevos atentados contra su vida, en un contexto de creciente violencia en la ciudad.

El incidente subraya la preocupación por la seguridad en Manta, donde los ataques de sicariato se han vuelto lamentablemente frecuentes. La actuación de los agresores en motocicleta es un patrón que las autoridades investigan de cerca para desarticular a las bandas criminales que operan en la provincia. (04)

