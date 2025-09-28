COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Un presunto caso de violación se investiga en Buena Fe, Los Ríos. Un hombre denunció haber sido abusado por un conocido tras libar. Hay un detenido.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Pexels)
Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Pexels)
Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Pexels)
Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Pexels)

Redacción

Redacción ED.

Un hombre habría sido víctima de violación en la localidad Fumisa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. El hecho trascendió este sábado 27 de septiembre, después de que la víctima denunciara a la Policía Nacional lo sucedido.

De acuerdo a reportes de medios locales, la víctima y el presunto abusador, estuvieron libando hasta horas de la madrugada y, cuando estaban por finalizar con la jornada recreativa, sucedió el hecho execrable.

Según trascendió, la víctima estaba por retirarse por sus medios con dirección a la vivienda de un familiar. Sin embargo, su amigo impidió que se vaya solo. El sujeto se habría aprovechado que el hombre estaba mareado como consecuencia del alcohol ingerido. Evitó que este ingrese al inmueble.

Un hombre amenazó a su amigo para violarlo

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

El hombre, abordó a su amigo y lo amenazó con un arma cortopunzante para que cediera a sus pretensiones, finalmente lo dirigió con amedrentamientos a un espacio de la vivienda a la que llegaron y comenzó la someter a la víctima.

Tras perpetrar el hecho, el sujeto huyó del lugar. Sin embargo, el afectado dio a conocer lo sucedido a elementos de la Policía Nacional. Luego de la alerta, los agentes habrían detenido al sospechoso, identificado como Jimmy M., quien deberá responder ante la justicia.

El delito de violación se encuentra tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Está sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. Para la determinación de la sentencia, también se pueden incluir circunstancias agravantes que incrementan la condena. (04)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Paro nacional: Estas son las principales repercusiones de las paralizaciones motivadas por la eliminación del subsidio al diésel

Triunfo de Libertad asegura cupo en hexagonal y torneo internacional

Liga de Quito golea a Técnico Universitario y lo condena al cuadrangular de descenso

Delfín SC asegura último puesto del hexagonal dos y peleará el boleto a la Copa Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Paro nacional: Estas son las principales repercusiones de las paralizaciones motivadas por la eliminación del subsidio al diésel

Triunfo de Libertad asegura cupo en hexagonal y torneo internacional

Liga de Quito golea a Técnico Universitario y lo condena al cuadrangular de descenso

Delfín SC asegura último puesto del hexagonal dos y peleará el boleto a la Copa Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Paro nacional: Estas son las principales repercusiones de las paralizaciones motivadas por la eliminación del subsidio al diésel

Triunfo de Libertad asegura cupo en hexagonal y torneo internacional

Liga de Quito golea a Técnico Universitario y lo condena al cuadrangular de descenso

Delfín SC asegura último puesto del hexagonal dos y peleará el boleto a la Copa Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO