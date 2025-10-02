Un hombre apodado Chuki fue asesinado en plena vía pública en Urdaneta, Los Ríos

Un hombre identificado como Luis Fidel Sánchez Cartagena, de 33 años y conocido como “Chuki”, fue asesinado a tiros la tarde del miércoles 1 de octubre de 2025, en la parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, mientras se desarrollan los festejos por los 127 años de parroquialización. La Policía investiga el crimen bajo la hipótesis de un hecho de sicariato.

Sicariato en plena celebración

El crimen ocurrió en una de las calles principales de Ricaurte, cuando Chuki caminaba en la vía pública. Según testigos, dos hombres en motocicleta lo interceptaron y uno de ellos le disparó directamente en la cabeza, para luego huir del lugar.

La violencia sorprendió a los moradores, quienes se dispersaron por temor a ser alcanzados por las balas. Minutos después, efectivos policiales acudieron a la zona y acordonaron el área para iniciar las investigaciones.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Ventanas, donde familiares y allegados confirmaron su identidad.

Familiares reconocen al fallecido

Parientes de Chuki llegaron hasta la morgue visiblemente afectados. Entre lágrimas, indicaron que el hombre tenía antecedentes de consumo de drogas y problemas de adicciones. Sin embargo, recalcaron que desconocen las causas que motivaron el ataque.

La Policía confirmó que recopila versiones de testigos y revisa cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen para identificar a los responsables.

Investigaciones en curso

De manera preliminar, la Policía indicó que el caso podría estar relacionado con conflictos ligados al microtráfico de drogas en la zona, aunque aclaró que la investigación continúa y no se descarta ninguna línea de indagación.

Autoridades señalaron que el sicariato se ha convertido en uno de los principales métodos de violencia en la provincia de Los Ríos, donde se registran enfrentamientos por disputas territoriales de bandas criminales.

Los ataques directos en vía pública responden a patrones propios de estructuras organizadas.

Violencia en Urdaneta y Los Ríos

El asesinato de Chuki se suma a la ola de crímenes violentos que han golpeado a Los Ríos en los últimos meses.

En cantones como Quevedo, Babahoyo y Ventanas, las autoridades han desplegado operativos militares y policiales para intentar contener la escalada delictiva. Sin embargo, los ataques tipo sicariato continúan siendo frecuentes en áreas urbanas y rurales.

La investigación seguirá bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar si el ataque está vinculado a estructuras delictivas o a conflictos personales (31).