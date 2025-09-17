Un cortocircuito habría provocado incendio en tienda de celulares en Santo Domingo

Un incendio registrado la mañana del miércoles 17 de septiembre en un local de venta de celulares, ubicado en el centro de Santo Domingo, generó pérdidas materiales y movilizó a los equipos de emergencia que evitaron que el fuego se propagara a otros establecimientos.

Incendio al amanecer en zona comercial

El hecho ocurrió alrededor de las 07h00, en la intersección de la avenida 3 de Julio y la calle San Miguel, pleno corazón comercial de Santo Domingo. Testigos relataron que una densa columna de humo empezó a salir del establecimiento, lo que rápidamente atrajo a decenas de curiosos y comerciantes de la zona.

De inmediato, se alertó al Cuerpo de Bomberos, cuyos uniformados acudieron con motobombas y equipos especializados para controlar el fuego. La preocupación se intensificó porque el incendio se produjo a pocos metros de una clínica local y de otros negocios, lo que representaba un riesgo de propagación.

Gracias a la rápida intervención se logró confinar el siniestro en el interior del local. Se evitó que las llamas alcanzaran a los locales colindantes y que se produjera una tragedia mayor.

Posible origen y primeras pérdidas

Aunque aún no existe un informe oficial, versiones preliminares apuntan a que el incendio pudo originarse por un cortocircuito en el sistema eléctrico del negocio. El local, dedicado a la venta de celulares y accesorios, registró daños y pérdidas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas. Al momento del siniestro el local estaba cerrado, por lo que únicamente se reportaron daños materiales. Entre las pérdidas están celulares, accesorios y equipos de reparación de celulares.

Recomendaciones tras el siniestro

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos recordaron a la ciudadanía la importancia de realizar revisiones periódicas en las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios, así como de desconectar equipos en mal estado. Varios de los incendios estructurales en Santo Domingo se originan por fallas eléctricas.

La Policía Nacional acordonó el sector para facilitar las labores de emergencia y evitar aglomeraciones, mientras técnicos especializados investigan el origen exacto del fuego.

Contexto de incendios en Santo Domingo

De los incendios que se han reportado en ocasiones anteriores en Santo Domingo, la mayoría tuvieron como causa principal desperfectos eléctricos o el uso indebido de instalaciones improvisadas.

Estos episodios evidencian la vulnerabilidad de los locales en sectores de alta concentración económica. Además, resaltan la necesidad de capacitaciones y campañas de prevención para reducir el impacto de este tipo de emergencias en la ciudad (31).