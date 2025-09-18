Trágico accidente: choque mortal en Quinindé deja dos víctimas en la carretera

La noche del miércoles 17 de septiembre, dos conductores murieron en un trágico accidente frontal entre una furgoneta y un automóvil, en el sector El Encanto del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Impacto frontal en la vía Quinindé – La Unión

El siniestro ocurrió en la carretera estatal E-20, en el tramo que conecta La Unión con La Independencia. Según testigos, los vehículos —una furgoneta blanca y un automóvil color vino— impactaron violentamente de frente.

El choque fue tan fuerte que los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en las carrocerías. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y, con herramientas especializadas, lograron retirarlos tras varias maniobras.

Las condiciones climáticas no eran favorables. En el momento del accidente caía una ligera llovizna, aunque aún no se ha confirmado si fue la causa principal del siniestro.

Identidad de las víctimas y dolor familiar

El conductor de la furgoneta fue identificado como Alejandro Carreño, de 26 años, músico de profesión y residente en el barrio Urdesa de La Concordia. Era reconocido en su comunidad por su talento como cantante.

La otra víctima fue Byron Vélez, habitante de La Unión, en Quinindé. Familiares de ambos hombres llegaron al lugar de la tragedia y protagonizaron escenas de profundo dolor mientras los rescatistas realizaban su labor.

Tras las pericias iniciales, los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Esmeraldas, debido a que el sector del choque pertenece a esa jurisdicción.

Trágico accidente causa conmoción en la comunidad

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de solidaridad y condolencias hacia las familias afectadas. Vecinos y allegados recordaron a Carreño como un joven entusiasta y trabajador, mientras que a Vélez lo describieron como un hombre querido en su localidad.

El trágico accidente reavivó la preocupación ciudadana sobre la seguridad vial.

Seguridad vial en cifras

Especialistas en seguridad vial han señalado que los factores recurrentes en los accidentes de tránsito, generalmente son el exceso de velocidad, las invasiones de carril y las condiciones climáticas adversas, sumadas a fallas mecánicas.

Autoridades llaman a la prevención

La Policía Nacional informó que se mantienen las investigaciones para determinar responsabilidades en este caso. Se solicita a los conductores extremar precauciones, especialmente en tramos de carretera con alta circulación y en condiciones de lluvia (31).