Tragedia en Santo Domingo: choque frontal entre jeep y moto deja un hombre sin vida

El domingo 5 de octubre de 2025, aproximadamente a la 01h30, un accidente de tránsito en el Km 4 de la vía Santo Domingo – La Concordia, frente a la recicladora Adelca, dejó a Valencia Zambrano Jean Carlos, de 30 años, muerto tras colisionar con un jeep rojo conducido por Miguel Z. L., de 27 años, quien se encontraba presente en el lugar.

Colisión frontal y volcamiento

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Miguel Z. L., al parecer, invadió el carril contrario e impactó de frente la motocicleta de Valencia Zambrano. El impacto provocó el volcamiento del jeep y daños considerables en ambos vehículos.

Testigos indicaron que el conductor del jeep circulaba a velocidad moderada, pero perdió el control tras invadir el carril de la motocicleta.

El equipo del ECU 911 y agentes del SIAT se desplazaron hasta el lugar, confirmando la presencia del cuerpo de un hombre en la vía. Según un agente de tránsito, la colisión fue frontal y se produjeron daños estructurales graves en el jeep y la motocicleta.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense para la respectiva autopsia y constatación de las causas de muerte.

Condición de los involucrados

El conductor del jeep, Miguel Z. L., de 27 años, permaneció en el lugar tras el accidente y colaboró con las autoridades durante el levantamiento del reporte.

Las autoridades indicaron que presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas antes del accidente. Por su parte, la víctima, Valencia Zambrano Jean Carlos, contaba con la licencia de conducir caducada desde enero de este año, según información de la Policía Nacional.

El incidente se produce en una zona de alta circulación vehicular, cercana al mercado mayorista de frutas, donde frecuentemente se reportan accidentes por invasión de carril y exceso de velocidad. La Policía mantiene el tránsito regulado y realiza investigaciones para determinar responsabilidades y descartar otros factores contribuyentes.

Se recuerda a la ciudadanía respetar límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol y portar documentación vigente.

Prevención y contexto

Accidentes similares se han registrado en el mismo tramo durante los últimos años, motivando campañas de educación vial en Santo Domingo. El SIAT y la Policía recomiendan a los conductores extremar precauciones en horas nocturnas, especialmente en zonas cercanas a mercados y recicladoras.

Además, se enfatiza la importancia de mantener licencias vigentes y respetar las normas de tránsito para reducir riesgos. El incidente evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas frente a vehículos mayores y la necesidad de reforzar controles de velocidad.

Las autoridades continuarán con los peritajes y levantarán un informe oficial para entregar a la Fiscalía. Mientras tanto, se insta a los ciudadanos a reportar irregularidades viales para prevenir futuros accidentes.