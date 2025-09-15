Tragedia en Santo Domingo: agricultor fue encontrado en el fondo de un pozo en Chila Guabalito

El domingo 14 de septiembre, en el recinto Chila-Guabalito de San Jacinto del Búa, se encontró sin vida a Edicto Eurípide Vera Vera, de 54 años, en un pozo de agua, tras un presunto accidente.

Hallazgo en un pozo de agua

La tarde del domingo, familiares de Edicto Vera notaron su ausencia y emprendieron una búsqueda en los alrededores de su domicilio, ubicado en el recinto Chila-Guabalito.

En medio de la búsqueda se observó algo extraño en el interior de un pozo situado junto al camino estrecho que conduce a la vivienda. Ahí se descubrió la tragedia, era Edicto. De inmediato dieron aviso al ECU-911, que coordinó la llegada del Cuerpo de Bomberos para realizar la extracción del cadáver. Personal de la Dinased se encargó de los procedimientos legales.

Procedimiento policial y traslado al forense

El levantamiento del cuerpo se efectuó aproximadamente a las 18h00, en presencia de las autoridades. La víctima había sido vista por última vez la noche anterior, tras asistir a un bingo comunitario.

Según relató un hermano Pedro, no saben cómo habría podido ocurrir el accidente.

Las autoridades trasladaron el cadáver al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde realizaron los exámenes de ley antes de entregarlo a los familiares.

Voces de los familiares y la comunidad

En los exteriores del forense, la mañana del lunes 15 de septiembre, Pedro Vera, hermano del fallecido, expresó su dolor y contó que su hermano era viudo y deja dos hijos en la orfandad.

Los allegados recordaron que Edicto era conocido en la zona como “don Vera”, socio activo de la Asociación de Agricultores de Chila Guabalito y participante frecuente en desfiles comunitarios.

La comunidad lamentó su pérdida, destacando su carácter amable y su disposición para colaborar en actividades locales.

Contexto de accidentes similares

En zonas rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas, accidentes en cuerpos de agua como ríos, esteros y pozos son recurrentes. Al parecer en este mismo lugar ha habido otros incidentes pero ahora se ha cobrado la vida de una persona.

Expertos en seguridad comunitaria recomiendan cercar y señalizar los pozos para reducir riesgos en caminos estrechos y poco iluminados.

La parroquia San Jacinto del Búa, donde ocurrió este suceso, concentra un alto número de familias agricultoras que dependen de fuentes naturales de agua para su subsistencia, lo que aumenta la exposición a este tipo de accidentes.

Despedida de un agricultor reconocido

La familia vela a Edicto Vera en su domicilio de Chila-Guabalito y lo sepultará en San Jacinto del Búa. La tragedia ha dejado un vacío en su familia y en la asociación de agricultores, donde era una figura querida (31).