Tragedia en La Roncadora de El Carmen: accidente deja tres heridos en Manabí

Tres heridos dejó un accidente de tránsito tras el volcamiento de una camioneta en la vía La Roncadora, El Carmen, Ecuador, mientras las autoridades investigan las causas de un siniestro que conmocionó a la parroquia rural Wilfrido Loor Moreira.

La tarde del 11 de septiembre de 2025, un estruendo irrumpió en la vía La Roncadora, en la parroquia rural Wilfrido Loor Moreira, El Carmen. Una camioneta, que ascendía una loma empinada, perdió estabilidad y rodó por una ladera, dando al menos diez vueltas antes de detenerse. En el vehículo viajaban un padre, una madre y su hija, quienes sufrieron un impacto devastador. La fuerza de la volcadura expulsó a la madre y a la hija del automotor, dejando a los tres ocupantes con golpes y heridas graves.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras una alerta ciudadana, pero al llegar, un vehículo particular ya trasladaba a los heridos a un centro de salud. Según fuentes oficiales, los tres pacientes permanecen en estado estable, recibiendo atención médica especializada. La Policía Nacional, liderada por la Unidad de Tránsito, investiga las causas del accidente, analizando factores como el estado de la vía, posible exceso de velocidad o fallos mecánicos.

Un testigo, que pidió anonimato, relató: “El ruido fue aterrador; la camioneta dio volteretas y todos gritábamos por ayuda”. La comunidad, consternada, exige mejoras en la vía, conocida por su peligrosidad. Las identidades de los heridos se mantienen reservadas para proteger su privacidad.

Se investiga las causas que dejó tres heridos tras el accidente

La Policía de Tránsito analiza el vehículo siniestrado para determinar si un fallo mecánico, como problemas en los frenos o neumáticos, causó la pérdida de control. Los agentes recolectaron testimonios de moradores y revisan posibles grabaciones de cámaras cercanas.

Los heridos, atendidos en un centro de salud de El Carmen, evolucionan favorablemente, pero el impacto emocional persiste. La familia no ha emitido declaraciones, aunque fuentes cercanas indican que el susto marcó sus vidas.

Clamor por seguridad vial

La comunidad de Wilfrido Loor Moreira exige mejoras urgentes en la vía La Roncadora. Un residente, anónimo, comentó: “Esta carretera es una trampa mortal; necesitamos asfalto y señales”. En 2024, el Municipio de El Carmen destinó $500,000 para pavimentar tramos rurales.

Los accidentes en Manabí reflejan un problema estructural: el 60% de las vías secundarias carecen de mantenimiento, según la ANT. El volcamiento en La Roncadora reaviva el debate sobre la seguridad vial en zonas rurales. Mientras la familia se recupera, El Carmen clama por acciones que eviten más tragedias en sus caminos olvidados.

Cifras de accidentes en años anteriores

Manabí enfrenta un preocupante índice de accidentes de tránsito con 1.200 accidentes en 2024, que dejaron 150 víctimas fatales y 2.500 heridos, un 10% más que en 2023. El Carmen, con sus vías rurales sin pavimentar y lomas pronunciadas, es un punto crítico. En julio de 2025, otro accidente dejó dos fallecidos tras una colisión similar.

La vía La Roncadora, sin señalización adecuada y con pendientes pronunciadas, contribuye al riesgo. Un informe de las autoridades de tránsito señala que el 70% de los accidentes en Manabí ocurre en carreteras secundarias, donde la falta de mantenimiento y controles agrava la situación. (22)