Sicarios matan al ‘Frentón’ en la entrada del Son Cubano de Portoviejo

Un segundo ataque sicario se registró la tarde de este lunes, 22 de septiembre de 2025, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

El hecho se dio aproximadamente a las 18h00, en la avenida Guayaquil, a la entrada del callejón María Auxiliador, más conocido como Son Cubano.

Atentado a bala deja un muerto en Portoviejo

De acuerdo a los primeros datos, Jhonny Patricio Alcívar, de aproximadamente 30 años, caminaba por ese sector cuando fue atacado a bala por dos sicarios a bordo de una moto.

Alcívar, quien era conocido de cariño como “Frentón”, falleció en el mismo instante del atentado. Mientras que sus asesinos se dieron a la fuga rápidamente, sin dejar rastro.

El estruendo de los disparos causó alarma en el sector, mientras que varias personas se apuraron a auxiliar a la víctima. Sin embargo, al no tener signos vitales, lo cubrieron con una sábana.

Habría detenidos por este crimen

Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para indagar más detalles del hecho, en medio de las muestras de dolor de los familiares del hombre asesinado.

Se informó que los policías desarrollaron un operativo, en el que presuntamente capturaron a sospechosos del ataque sicario. Se espera que las autoridades confirmen esta información en las próximas horas.

Al cierre de esta nota informativa se esperaba el arribo del personal de Criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo. Este será trasladado al Centro Forense de Manta, para la autopsia de ley.

Segundo ataque sicario en Portoviejo

El ataque sicario en el que murió Alcívar es el segundo que se registró hoy en la capital manabita, con menos de doce horas de diferencia.

El primero se dio en el sector de El Guabito, donde sujetos armados abrieron fuego contra un hombre que conducía un tanquero.

El conductor del automotor resultó herido en la mano durante el ataque. Sin embargo, logró mantener el control del tanquero y se trasladó hasta la sala de emergencias de un hospital en Portoviejo para recibir atención médica.

El tanquero presentó al menos cinco impactos de bala, la mayoría en el parabrisas, lo que evidenció la violencia con la que se produjo el ataque.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el hospital para realizar el peritaje balístico. En el sitio procedieron a recolectar indicios que permitan identificar el tipo de arma utilizada en el hecho.

La violencia va en ascenso

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con más de 5.000 homicidios intencionales en los primeros siete meses de 2025, según reportes oficiales. Mientras que se han denunciado más de 2.000 secuestros y 10.700 extorsiones en lo que va del año, cifras récord que afectan a un tercio de la población.

En Manabí, la situación se agrava con 848 muertes violentas registradas desde el 1 de enero al 8 de septiembre de este año, impulsadas por disputas territoriales de bandas como Los Choneros y Los Lobos. A nivel cantonal, Manta y Portoviejo lideran las cifras de homicidios, registrando incluso asesinatos múltiples.

Hechos como el de hoy son muestra del ascenso de la violencia en Manabí y Ecuador. (13).