Sicarios disfrazados de agentes matan a “Pillín” y a otro hombre en zona rural de Vinces

Un grupo de al menos ocho sicarios, vestidos de negro y uno con uniforme camuflajeado, irrumpió la madrugada del 2 de octubre de 2025 en una vivienda del recinto Antonio Sotomayor, en Vinces (Los Ríos), asesinando a Tyrone Adriano Caicedo Santana, alias “Pillín”, y a Carlos Fabián Ronquillo Bonoso, de 26 años. En el ataque también resultó herida una mujer identificada como María M., de 24 años.

El ataque: irrupción con engaño

De acuerdo con testigos, los agresores llegaron en una camioneta y se identificaron como policías para ingresar a la casa. Gritaron órdenes, derribaron la puerta y obligaron a los presentes a tirarse al suelo antes de disparar.

Los atacantes reconocieron a Caicedo Santana por su alias, lo que confirma que era el blanco directo del atentado. La víctima murió en el acto bajo una ráfaga de disparos.

Víctimas mortales y herida

Además de Caicedo, el ataque dejó sin vida a Carlos Fabián Ronquillo Bonoso, de 26 años, quien se encontraba en el domicilio al momento de la incursión.

Una tercera víctima, identificada como María M., de 24 años, sufrió heridas por arma de fuego y fue trasladada a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

Antecedentes y amenazas previas

Familiares de Caicedo señalaron que había recibido amenazas previas, presuntamente de parte de integrantes de un grupo delictivo organizado, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un atentado planificado contra él.

Autoridades de Vinces investigan

Agentes de la Policía Nacional en Vinces y de la Dinased acudieron al lugar para recabar indicios y abrir una investigación. No se han reportado detenciones hasta el momento.

El crimen se suma a la ola de violencia en la provincia de Los Ríos, una de las más golpeadas por los enfrentamientos entre organizaciones criminales en el país. (12)