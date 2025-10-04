Sicarios asesinan de varios disparos a dueño de asadero de pollos

Eduardo Domínguez, comerciante, fue asesinado en la ciudadela Las Orquídeas, Portoviejo, Manabí, Ecuador, tras recibir disparos en su negocio. La Policía investiga este hecho como una posible extorsión.

La noche del viernes 3 de octubre de 2025, un ataque armado irrumpió en la calle principal de la ciudadela Las Orquídeas. Eduardo Domínguez, propietario de un negocio de pollos asados, atendía su local cuando dos desconocidos en motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos ingresó, disparó varias veces y huyó con su cómplice. Domínguez, herido de gravedad, quedó tendido bajo el horno, con impactos en la cabeza.

Vecinos, alertados por los disparos llamaron al ECU-911. Domínguez, aún con signos vitales, fue trasladado al Hospital de Especialidades de Portoviejo, pero falleció horas después. Agentes de Criminalística y Dinased acordonaron la escena, recolectando casquillos para análisis balístico. El cuerpo se llevó al centro forense de Manta para autopsia.

Un testigo anónimo relató: “Escuchamos tiros y lo vimos tirado en el suelo; los atacantes escaparon rápido”. La Policía explora la extorsión como posible móvil, sin divulgar detalles para proteger la investigación.

Tensión en Las Orquídeas tras asesinato de dueño de asadero

La ciudadela Las Orquídeas, un sector comercial de Portoviejo, se llenó de curiosos tras el ataque. Los disparos rompieron la calma del barrio, atrayendo a moradores que buscaban respuestas. Criminalística levantó indicios, incluyendo casquillos calibre 9 mm, comunes en sicariatos. El fiscal autorizó pericias exhaustivas.

Un vecino expresó: “Esto nos asusta; era un negocio tranquilo”. La Policía busca cámaras privadas para identificar la motocicleta de los agresores. La comunidad reclama más patrullajes en la zona.

Domínguez, sin antecedentes divulgados, era conocido por su pollería. Los familiares, en duelo, evitaron declaraciones. La investigación prioriza esclarecer el móvil del crimen

Analizan las evidencias encontradas en el lugar

Dinased analiza los casquillos para rastrear el arma. Busca testigos y grabaciones en comercios cercanos. El fiscal autorizó la autopsia para confirmar la causa de muerte.

Un comerciante expresó: “Las extorsiones causan temor; tememos ser los próximos”. La investigación explora vínculos con redes criminales, sin descartar otras hipótesis.

Impacto en Portoviejo

Las Orquídeas, un barrio de pequeños negocios, sufre por la inseguridad. En 2025, 40% de homicidios en Portoviejo ocurren en zonas comerciales, según datos policiales. Este crimen reaviva el temor entre los comerciantes.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por extorsiones o ajustes de cuentas. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica patrullajes.

Mientras la autopsia avanza, Portoviejo llora a Domínguez y exige medidas para frenar la violencia que amenaza sus calles y comercios. (22)