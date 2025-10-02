COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Sicarios asesinan a un hombre en la ciudadela 15 de Abril en Manta, otras dos personas resultaron heridas

Un ataque armado en la ciudadela 15 de Abril, en Manta, dejó un hombre muerto y otras dos personas heridas; la Policía investiga el hecho ocurrido la noche del miércoles.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La ciudadela 15 de Abril, escenario de un nuevo sicariato en Manta
La ciudadela 15 de Abril, escenario de un nuevo sicariato en Manta
La ciudadela 15 de Abril, escenario de un nuevo sicariato en Manta
La ciudadela 15 de Abril, escenario de un nuevo sicariato en Manta

Redacción

Redacción ED.

La violencia no da tregua en Manta. La noche de este miércoles, 1 de octubre del 2025, un grupo de sujetos armados atacó a Cristhian Marcelo Laz López en la ciudadela 15 de Abril, disparándole en reiteradas ocasiones. En el hecho resultaron heridas dos personas más, mientras los atacantes lograron huir.

El ataque y la víctima del ataque en la ciudadela 15 de Abril

Según versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego contra los asistentes a la reunión familiar, generando pánico entre los vecinos. La víctima mortal intentó refugiarse en el interior de la vivienda, pero fue alcanzada por las balas que le provocaron la muerte en el sitio.

Moradores del sector afirmaron haber escuchado más de 20 detonaciones, lo que alarmó a toda la comunidad.

Respuesta policial

Agentes de la Policía Nacional y de Criminalística acudieron al lugar para acordonar la zona y levantar indicios balísticos. Las investigaciones preliminares buscan determinar los móviles del ataque y dar con los responsables.

Este hecho representa la primera muerte violenta registrada en octubre en el distrito policial Manta, que abarca también a Montecristi y Jaramijó.

Un distrito marcado por la violencia

Con este caso, el distrito suma 393 muertes violentas en lo que va del 2025, consolidándose como uno de los más golpeados por la delincuencia organizada en Manabí.

La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió el hecho, registra 86 asesinatos en lo que va del año, lo que la convierte en uno de los sectores más críticos en materia de seguridad.

Contexto

Los habitantes de la ciudadela 15 de Abril han reiterado su pedido de mayor presencia policial y patrullajes constantes para enfrentar la ola de crímenes que afecta a Manta. Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con este nuevo ataque. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo eliminada de la Copa Ecuador tras caer 1-3 ante Universidad Católica

Café ecuatoriano: A pesar de la caída en exportaciones, el mercado de especialidad abre una ventana de rescate

Sicarios asesinan a un hombre en la ciudadela 15 de Abril en Manta, otras dos personas resultaron heridas

Asamblea Nacional condena daños a red de agua en protestas de la Conaie

Al menos seis sobrevivientes localizados mientras continúan las labores en escuela derrumbada en Indonesia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo eliminada de la Copa Ecuador tras caer 1-3 ante Universidad Católica

Café ecuatoriano: A pesar de la caída en exportaciones, el mercado de especialidad abre una ventana de rescate

Sicarios asesinan a un hombre en la ciudadela 15 de Abril en Manta, otras dos personas resultaron heridas

Asamblea Nacional condena daños a red de agua en protestas de la Conaie

Al menos seis sobrevivientes localizados mientras continúan las labores en escuela derrumbada en Indonesia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo eliminada de la Copa Ecuador tras caer 1-3 ante Universidad Católica

Café ecuatoriano: A pesar de la caída en exportaciones, el mercado de especialidad abre una ventana de rescate

Asamblea Nacional condena daños a red de agua en protestas de la Conaie

Al menos seis sobrevivientes localizados mientras continúan las labores en escuela derrumbada en Indonesia

Operativo militar en Pedernales: tres detenidos con droga y armas de fuego

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO