Hombre muere en un hospital de Portoviejo tras ser baleado por sicarios

Un nuevo ataque sicario acabó con la tranquilidad de la ciudad de Portoviejo, la noche de este jueves 18 de septiembre de 2025.

El hecho se dio aproximadamente a las 19h00, detrás del colegio Cristo Rey, en la ciudadela Cevallos de la capital manabita.

Sicarios cobran otra vida en Portoviejo

De acuerdo a la información oficial, sicarios a bordo de una moto llegaron al sector mencionado y dispararon contra la víctima, identificada como Gerardo Mendoza.

Tras el ataque, los criminales se dieron a la fuga rápidamente, sin dejar mayor rastro. Por su parte, los vecinos del sector salieron de sus viviendas para saber lo que ocurría.

Ante la gravedad de las heridas del hombre, sus familiares lo trasladaron rápidamente al hospital Verdi Cevallos de Portoviejo, donde recibió atención emergente.

La víctima no resistió

Pese a los esfuerzos médicos, Mendoza no resistió y dejó de existir en la casa de salud. En el sitio se vivieron escenas de dolor por parte de sus familiares y allegados.

Pasadas las 21h30, el vehículo de medicina legal arribó al hospital de Portoviejo para trasladar el cadáver al Centro Forense de Manta. Allí, se le realizará la autopsia de ley, para determinar el número de impactos de bala y otros detalles de su deceso.

Por otra parte, al lugar del crimen arribaron agentes de la Dinased y Criminalística de la Policía, para realizar el peritaje. Se espera que con los indicios recabados se logre dar con los sicarios que apagaron la vida de Moreira.

Portoviejo es uno de los cantones más violentos de Manabí

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con más de 5.000 homicidios intencionales en los primeros siete meses de 2025, según reportes oficiales. Mientras que se han denunciado más de 2.000 secuestros y 10.700 extorsiones en lo que va del año, cifras récord que afectan a un tercio de la población.

En Manabí, la situación se agrava con 848 muertes violentas registradas desde el 1 de enero al 8 de septiembre de este año, impulsadas por disputas territoriales de bandas como Los Choneros y Los Lobos. A nivel cantonal, Manta y Portoviejo lideran las cifras de homicidios, registrando incluso asesinatos múltiples.

El gobierno de Daniel Noboa respondió con estados de excepción en siete provincias, incluyendo Manabí, y un “conflicto armado interno” contra grupos delictivos. Sin embargo, la situación sigue siendo alarmante. (13).