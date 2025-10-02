Santa Ana: Detienen a supuestos extorsionadores de comerciantes de Manta

Evelyn Monserrate A.M., de 29 años, y Oswaldo Salvador P.P., de 31 años, fueron aprehendidos en Santa Ana, Manabí, Ecuador, acusados de ser extorsionadores de comerciantes de Manta, demandando USD 5.000, por lo que fueron desarticulados como supuestos integrantes de una red delictiva en el operativo Libertad 826.

Desde principios de septiembre de 2025, comerciantes de Manta, en la provincia de Manabí, enfrentaron una ola de intimidación. Mensajes y llamadas extorsivas exigían sumas de hasta USD 5.000 a cambio de no atacar sus negocios o integridades físicas. La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de Manabí, alertada por múltiples denuncias, desplegó tareas de inteligencia para identificar a los responsables.

El 30 de septiembre de 2025, en horas de la tarde, Unase ejecutó varias intervenciones en el cantón Santa Ana. Capturaron a Evelyn Monserrate A.M., de 29 años, y Oswaldo Salvador P.P., de 31 años, ambos ecuatorianos. Oswaldo registra antecedentes por tenencia de armas no autorizadas en 2021, asociación ilícita en 2022 y tráfico de drogas en 2024. Durante el registro, incautaron dos celulares y una motocicleta reportada como robada en Portoviejo el 30 de enero de 2025.

Las evidencias, bajo cadena de custodia, se analizan para vincularlas a las extorsiones. Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la audiencia de flagrancia. Un oficial de Unase, bajo anonimato, afirmó: “La colaboración de las víctimas permitió actuar rápido; estos operativos protegen a los comerciantes”.

Operativo Libertad 826 dejó a dos acusados de ser extorsionadores de comerciantes

El operativo Libertad 826 se enfocó en rastrear comunicaciones extorsivas. Los sospechosos usaban números desechables para enviar amenazas, exigiendo pagos en efectivo. Las intervenciones en Santa Ana incluyeron allanamientos en puntos clave, donde los agentes sorprendieron a los implicados en plena actividad delictiva.

Los dos celulares se peritan para extraer mensajes y contactos. La motocicleta robada indica uso en operaciones ilícitas. Un comerciante protegido expresó: “Vivíamos con miedo; esta captura nos da alivio, pero necesitamos más seguridad”.

La Fiscalía tipifica el delito bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la extorsión con tres a cinco años de prisión.

Las extorsiones se incrementan en Manabí

Manabí sufre un auge de extorsiones ligadas al crimen organizado. En 2025, Ecuador registró 9.422 denuncias hasta julio, un 121% más que en 2023, según la Fiscalía. Manabí contribuye con un 30% de incremento, con Manta y Portoviejo como focos, reportando alrededor de 200 casos en el semestre.

En junio de 2025, Unase desarticuló una banda en Portoviejo que exigía USD 5.000 a locales, con métodos similares. En 2024, Manabí sumó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% ligados a extorsión y crimen organizado, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Santa Ana, por su actividad comercial, es un blanco frecuente para estas amenazas.

Investigación en curso

La Fiscalía examina los dos celulares para identificar redes mayores. La motocicleta robada se perita para confirmar su rol delictivo. No hay datos públicos sobre antecedentes de Evelyn, pero Unase explora conexiones con grupos locales.

Un vecino expresó: “Las extorsiones nos asfixian; esta captura es un paso, pero falta más control”. La investigación prioriza desmantelar la red.

Impacto en Santa Ana

Santa Ana, un cantón comercial, sufre por extorsiones. En 2025, 40% de delitos en la zona son amenazas económicas, según datos policiales. Esta captura alivia temores, pero la inseguridad persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por disputas criminales. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras la justicia define el caso, Santa Ana espera que esta aprehensión frene las extorsiones que amenazan su tranquilidad. (22)