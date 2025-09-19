“Que vuelva a casa”: angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen

La Policía Nacional y familiares buscan a Jorge Octavio Palma Cedeño, de 30 años, reportado como desaparecido desde el 7 de septiembre en la vía El Carmen – Pedernales, provincia de Manabí.

Circunstancias de la desaparición

Según relató su hermana Gloria Palma, el joven salió de casa con la intención de comprar medicamentos, pero nunca regresó. Su familia asegura que lo habían visto días antes con lesiones en el rostro y costillas, producto de una golpiza cuya causa aún se desconoce.

El hombre vivía con su madre, quien enfrenta problemas de salud. Esta situación incrementa la angustia familiar, ya que la ausencia de Palma afecta directamente la estabilidad emocional y física de la mujer.

“Estamos desesperados, mi mamá está enferma y lo espera todos los días”, dijo Gloria en medio de lágrimas, mientras hacía un llamado a la comunidad para aportar con información que permita ubicarlo.

Antecedentes personales

Jorge Octavio, conocido cariñosamente como “Octavio”, es el menor de nueve hermanos. Su familia reconoció que desde hace cinco años enfrenta una adicción a las drogas, situación que lo llevaba a salir con frecuencia, aunque siempre regresaba a dormir en la casa materna.

La adicción, según sus allegados, pudo haberlo expuesto a riesgos adicionales. No obstante, su familia enfatiza que nunca había desaparecido por tanto tiempo.

Sus hermanos ya recorrieron hospitales, morgues y comisarías en busca de rastros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tienen resultados positivos.

Llamado de la Policía y la familia

El caso está registrado en el sistema de personas desaparecidas y que se realizan indagaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

“Todo dato puede ser vital. Pedimos a la ciudadanía colaborar llamando al 911 o acercándose a la unidad más cercana si tienen información sobre el paradero”, solicitó la hermana de Jorge.

Por su parte, la familia habilitó el número telefónico 098-678-4235 para recibir cualquier aporte que ayude a encontrarlo. “Lo esperamos en casa, su madre está muy preocupada y enferma”, agregó Gloria, en un mensaje dirigido a su hermano.

Desapariciones en Ecuador

El caso de Palma refleja una problemática recurrente en el país. Hay miles de denuncias de personas desaparecidas en Ecuador. Aunque la mayoría han sido localizadas, cientos siguen sin aparecer, dejando familias en incertidumbre permanente (31).