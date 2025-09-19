COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Drama

“Que vuelva a casa”: angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen

Un joven de 30 años permanece desaparecido desde hace 12 días en El Carmen. Su familia clama por información y pide ayuda a las autoridades y ciudadanos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Que vuelva a casa” angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen
“Que vuelva a casa” angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen
“Que vuelva a casa” angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen
“Que vuelva a casa” angustiosa búsqueda de hombre desaparecido en El Carmen

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional y familiares buscan a Jorge Octavio Palma Cedeño, de 30 años, reportado como desaparecido desde el 7 de septiembre en la vía El Carmen – Pedernales, provincia de Manabí.

Circunstancias de la desaparición

Según relató su hermana Gloria Palma, el joven salió de casa con la intención de comprar medicamentos, pero nunca regresó. Su familia asegura que lo habían visto días antes con lesiones en el rostro y costillas, producto de una golpiza cuya causa aún se desconoce.

El hombre vivía con su madre, quien enfrenta problemas de salud. Esta situación incrementa la angustia familiar, ya que la ausencia de Palma afecta directamente la estabilidad emocional y física de la mujer.

“Estamos desesperados, mi mamá está enferma y lo espera todos los días”, dijo Gloria en medio de lágrimas, mientras hacía un llamado a la comunidad para aportar con información que permita ubicarlo.

Antecedentes personales

Jorge Octavio, conocido cariñosamente como “Octavio”, es el menor de nueve hermanos. Su familia reconoció que desde hace cinco años enfrenta una adicción a las drogas, situación que lo llevaba a salir con frecuencia, aunque siempre regresaba a dormir en la casa materna.

La adicción, según sus allegados, pudo haberlo expuesto a riesgos adicionales. No obstante, su familia enfatiza que nunca había desaparecido por tanto tiempo.

Sus hermanos ya recorrieron hospitales, morgues y comisarías en busca de rastros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tienen resultados positivos.

Llamado de la Policía y la familia

El caso está registrado en el sistema de personas desaparecidas y que se realizan indagaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

“Todo dato puede ser vital. Pedimos a la ciudadanía colaborar llamando al 911 o acercándose a la unidad más cercana si tienen información sobre el paradero”, solicitó la hermana de Jorge.

Por su parte, la familia habilitó el número telefónico 098-678-4235 para recibir cualquier aporte que ayude a encontrarlo. “Lo esperamos en casa, su madre está muy preocupada y enferma”, agregó Gloria, en un mensaje dirigido a su hermano.

Desapariciones en Ecuador

El caso de Palma refleja una problemática recurrente en el país. Hay miles de denuncias de personas desaparecidas en Ecuador. Aunque la mayoría han sido localizadas, cientos siguen sin aparecer, dejando familias en incertidumbre permanente (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Techado de paso peatonal en Manta se desprende y genera quejas de usuarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Techado de paso peatonal en Manta se desprende y genera quejas de usuarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Techado de paso peatonal en Manta se desprende y genera quejas de usuarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO