Policía incauta fusil y aprehende a dos sospechosos en operativo ocurrido en Manta

La noche del 10 de septiembre de 2025, en el barrio María Auxiliadora de Manta, Ecuador, la Policía Nacional aprehendió a dos ciudadanos por presunta tenencia ilegal de armas. A ellos les confiscaron un fusil calibre 5.56 mm y 11 municiones, en un operativo que busca frenar la escalada de violencia en Manabí, una provincia marcada por 15 masacres este año.

Las calles de María Auxiliadora, un sector conocido por su vulnerabilidad al crimen organizado, se convirtieron en el epicentro de un operativo policial. A las 21:30 horas, agentes de la Policía Nacional, apoyados por unidades del circuito María Auxiliadora, irrumpieron en un inmueble tras recibir información de inteligencia sobre actividades sospechosas. Incautaron un fusil.

Despliegue del personal

El despliegue, coordinado con recursos logísticos, incluyó personal especializado que neutralizó cualquier resistencia. En el lugar, los uniformados hallaron un fusil industrial de calibre 5.56 mm, una alimentadora Lancer verde y tres terminales móviles, indicios que sugieren posibles conexiones con redes delictivas.

Los sospechosos, cuya identidad no fue revelada para respetar la presunción de inocencia, fueron trasladados a la Unidad Judicial Penal de Manta. Allí enfrentarán cargos por tenencia y porte ilegal de armas. La Policía halló un fusil.

Lo incautado

Los indicios incautados fueron ingresados al centro de acopio de la Policía Judicial para análisis balísticos, con el objetivo de determinar si el armamento está vinculado a otros delitos en la provincia.

Manabí, vive una crisis de seguridad sin precedentes, impulsada por pugnas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, según reportes de la Policía Nacional.

El barrio María Auxiliadora, junto con los distritos de Manta y Portoviejo, concentra el 67% de los homicidios intencionales de la provincia, según la Policía.

Un Golpe al Crimen Organizado

El hallazgo del fusil, un arma de alto calibre comúnmente usada en atentados, refuerza las sospechas de que el crimen organizado opera con armamento sofisticado. En enero de 2025, un operativo similar en Manta confiscó fusiles, pistolas y granadas destinadas a Los Choneros, según la Dirección General de Inteligencia.

La provincia costera, estratégica por sus puertos y rutas marítimas, es un campo de batalla para cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, aliados con facciones locales.

Las autoridades investigan si los sospechosos están vinculados a crímenes organizados o a otras redes delictivas. (27)