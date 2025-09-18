Plan de Vivienda: doble asesinato, operativos nocturnos y arsenal decomisado en Santo Domingo

Dos hombres resultaron asesinados a tiros la noche del 17 de septiembre en el sector Plan de Vivienda de Santo Domingo. La Policía Nacional realizó posteriores allanamientos que derivaron en la detención de seis personas y la incautación de armas de fuego, municiones y explosivos.

Ataque armado en el Plan de Vivienda

El hecho violento ocurrió cerca de las 19h30, en el barrio 9 de Mayo, conocido como ‘La Loma’. Testigos indicaron que un vehículo tipo Tucson, color blanco, llegó al sitio y de él descendieron cuatro individuos armados con fusiles.

Las víctimas, identificadas como Berdy Herman Zambrano Alcívar de 43 años, alias ‘Matatan’ y Carlos Alfredo Gilce Valencia de 33 años, conversaban en una esquina. Resultaron atacados sin mediar palabra. Uno de ellos intentó huir, pero fue alcanzado y rematado en el otro extremo de la calle.

Zambrano tenía antecedentes por diferentes causas, mientras que Valencia no registraba historial judicial. Ambos murieron de manera inmediata por los impactos de bala en la cabeza.

Operativos y hallazgos tras los asesinatos

Tras el crimen, la Policía activó varios operativos, uno de ellos en la cooperativa en Santa Martha. A las 20h15 ingresaron a un domicilio donde se halló un arsenal compuesto por un fusil R15 calibre .223, una pistola Taurus calibre 9 mm, dos granadas tipo piña, 261 cartuchos de 9 mm, 102 cartuchos de calibre .223 y 51 panfletos con mensajes amenazantes.

Dos horas después, cerca de las 22h00, se ejecutó otra intervención en la cooperativa Plan de Vivienda, donde ocurrió la matanza. En un inmueble se encontraron varios ciudadanos armados, presuntamente vinculados con los recientes asesinatos, según afirmó la Policía.

La acción permitió la aprehensión de seis personas: Juan Carlos V. C., de 31 años, con antecedentes por tenencia de armas; José Armando A. N., de 30, con registros por robo y asesinato; Fátima Anayeli F. M., de 23, sin antecedentes; además de dos menores de 15 y 17 años.

Incautaciones y procedimiento judicial

Durante la intervención se incautaron una motocicleta Ranger, un vehículo Chevrolet, una pistola Glock con su alimentadora, un machete, 15 municiones calibre 9 mm, 10 teléfonos móviles y un radio de comunicación.

Los aprehendidos quedaron a órdenes de la Fiscalía, mientras los indicios ingresaron en cadena de custodia. La Policía destacó que los allanamientos se realizaron dentro del tiempo legal de flagrancia.

Beatriz Benavides, comandante de la subzona, informó que los operativos forman parte de la estrategia de control frente a los hechos violentos. “Reiteramos nuestro compromiso de mantener la seguridad y el orden público en Santo Domingo”, señaló.

Violencia persistente en Santo Domingo

La ciudad ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos delictivos. Según datos oficiales, en lo que va de 2025 Santo Domingo de los Tsáchilas registra más de 100 muertes violentas, muchas atribuidas a disputas territoriales.

El sector Plan de Vivienda es considerado estratégico por su ubicación y ha sido escenario de múltiples operativos en lo que va del año. La presencia de armas de grueso calibre y explosivos confirma la capacidad operativa de las bandas criminales que buscan el control de barrios enteros.

La Policía pidió colaboración ciudadana para aportar información a través de las líneas 911 y 1800-DELITO. El caso continúa en investigación, mientras la comunidad permanece alarmada por los hechos (31).