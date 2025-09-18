¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Dos hombres fueron detenidos en la vía Jipijapa-Manta, comuna Sancan, Manabí, Ecuador, por agentes de la Policía Nacional que interceptaron un tanquero con combustible ilegal, para combatir el contrabando y garantizar la seguridad vial tras una persecución que dañó un patrulla.

La madrugada de este jueves 18 de septiembre de 2025, una persecución tensa se desarrolló en la vía Jipijapa-Manta, en la comuna Sancan, Manabí. Agentes policiales, en patrullaje amanecido, avistaron un tanquero blanco con autotanque azul, placas GHG0460, circulando con dirección a Jipijapa. Al notar la presencia policial, el conductor giró hacia una vía secundaria, custodiado por una camioneta Dongfeng plateada.

Los agentes solicitaron detener el tanquero, pero el conductor aceleró, ignorando las órdenes. Realizó maniobras evasivas y peligrosas, impactando la puerta izquierda trasera del patrullero. Para salvaguardar su integridad, los policías usaron su arma reglamentaria, perforando un neumático del tanquero. El vehículo continuó hacia Manta, perdiendo estabilidad a la altura de la gasolinera PyS, donde chocó contra la cafetería Jessenia.

El conductor, Marlon Adonis A.G., descendió del tanquero en movimiento y huyó a pie por un lote, recogido por la camioneta Dongfeng. Personal policial adicional interceptó el vehículo, deteniendo a Carlos Eduardo D.D., y al conductor de la camioneta. Ambos fueron aprehendidos tras leerles sus derechos constitucionales, según el artículo 77 de la Constitución.

Detalles de la persecución donde el tanquero impactó a la patrulla

El tanquero contenía una sustancia líquida verdosa, presumiblemente diésel. Un registro interior no encontró documentación para el transporte. La Policía tomó muestras con la prueba PIPH, que dio positivo para hidrocarburos. El vehículo, con daños en parabrisas, puerta izquierda y neumático derecho, se trasladó a los patios de la EP Salitral en Manta para custodia.

La camioneta Dongfeng, usada para custodia, fue retenida en patios de tránsito como evidencia. En ella, se halló una billetera, cédula, licencia tipo B de Carlos Eduardo D.D., un iPhone rojo con estuche negro, y una radio Baofeng. Marlon Adonis A.G. portaba un iPhone color concho de vino con estuche transparente.

La Policía notificó al fiscal de turno. Los detenidos fueron llevados a la Unidad de Aseguramiento Provisional en Manta, a la espera de audiencia de formulación de cargos. El dueño de la cafetería Jessenia recibirá indicaciones para denunciar daños.

Contrabando en Manabí

Manabí es un foco de contrabando de combustibles. En 2025, Ecuador incautó 96 toneladas de droga hasta junio, pero el diésel subsidiado alimenta economías ilícitas, con pérdidas de USD 200 millones por robos entre 2022-2024, según auditorías. El precio del diésel, USD 1,80 por galón antes de la eliminación de subsidio en septiembre de 2025, facilitaba exportaciones ilegales a Colombia.

Casos similares abundan: en julio de 2025, un operativo en Manta decomisó 5.000 galones de diésel ilegal, vinculado a bandas. La vía Jipijapa-Manta, ruta clave, ve persecuciones frecuentes.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) indica que el contrabando de hidrocarburos genera USD 300 millones anuales en pérdidas fiscales. La eliminación del subsidio en 2025 busca frenarlo, elevando el precio a USD 2,80, reduciendo márgenes criminales.

Investigación y medidas policiales

La Policía Judicial examina el tanquero para huellas y documentos falsos. La prueba PIPH confirmó hidrocarburos. Los detenidos enfrentan cargos por transporte ilegal de combustibles, tipificado en el COIP. El fiscal autorizó cadena de custodia para evidencias.

La Policía insta a denuncias al 1800 Delito. En 2025, 177.000 operativos en Manabí, según el Ministerio del Interior, han decomisado millones de galones.

Impacto en la comunidad y economía

Sancan, comuna rural, depende de la vía Jipijapa-Manta para comercio. El contrabando distorsiona precios locales. Un residente dijo: “Estos tanqueros ilegales bajan el diésel, pero traen violencia”.

En 2024, Ecuador eliminó subsidios a gasolinas, ahorrando USD 1.194 millones, pero el diésel persistía como foco. Este caso, con fuga frustrada, previene mayores daños. Mientras la investigación avanza, Manabí refuerza controles viales. (22)