Padre e hijo son asesinados a tiros en zona rural de Babahoyo

Un padre de 73 años y su hijo de 30 fueron hallados sin vida la mañana de este miércoles 10 de septiembre en el sector San Pablo, parroquia La Unión, cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Las víctimas, Carlos Iván Cárdenas Arboleda y Víctor Eloy Cárdenas Pincay, presentaban heridas de bala en la cabeza y fueron encontradas en un terreno rural, donde habían salido a verificar el estado de su ganado.

Hallazgo de los cuerpos

Según los primeros reportes policiales y testimonios de familiares, ambos hombres salieron de su domicilio en horas de la mañana con la intención de cuidar a sus animales. Testigos indicaron que, minutos después de su partida, se escucharon múltiples detonaciones en la zona.

Víctor Eloy, quien cabalgaba a caballo, habría escuchado los disparos y decidió seguir a su padre. Sin embargo, tampoco regresó. Poco después, sus familiares los hallaron sin signos vitales, tendidos en medio del campo, lo que generó consternación entre los habitantes del lugar, una comunidad agrícola con baja incidencia de violencia.

Detalles preliminares del caso

La Policía Nacional llegó al sitio tras la alerta emitida por los vecinos. Peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y recogieron indicios balísticos. Ambos hombres fueron ejecutados con disparos en la cabeza, según confirmó personal forense que realizó la inspección en la escena del crimen.

Aunque la motocicleta del padre y el caballo del hijo fueron hallados en el lugar, las autoridades investigan si los asesinos actuaron con premeditación o si se trató de un ataque vinculado a ajustes de cuentas.

Contexto judicial del hijo

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales y fuentes policiales, Víctor Eloy Cárdenas Pincay había salido recientemente de prisión, tras cumplir una condena de 7 años por el delito de tentativa de asesinato. Las autoridades investigan si su pasado judicial tiene alguna relación con el crimen.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, pero se mantiene un operativo policial en el sector San Pablo, con el fin de obtener pistas que permitan esclarecer el doble asesinato.

Reacción comunitaria y policial

El hecho ha generado temor e indignación entre los residentes de La Unión, quienes aseguran que no es común este tipo de hechos violentos en la zona. Líderes comunitarios han solicitado mayor patrullaje y presencia policial, así como protección para las familias del sector agrícola.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) ha asumido la investigación del caso. Se han iniciado entrevistas a posibles testigos, así como la revisión de cámaras de seguridad cercanas.

Línea de investigación abierta

Entre las hipótesis que se manejan está un posible crimen por venganza, dada la historia judicial del hijo, aunque no se descartan otras motivaciones como conflictos personales o problemas relacionados con propiedad de tierras o ganado.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar con cualquier información que permita identificar a los responsables. Además, han reiterado que toda información será tratada de forma confidencial. (12)