Operativo policial en Quevedo termina con liberación de un secuestrado y dejó a dos detenidos

Un hombre que había sido secuestrado, mientras se movilizaba en un vehículo por el anillo vial de Quevedo, fue rescatada por miembros de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió este sábado 6 de diciembre. Los agentes aprehendieron a dos integrantes del GDO Lobos tras un uso legítimo de la fuerza. Uno de los antisociales resultó herido durante el enfrentamiento, según el informe oficial. La operación se desarrolló en el anillo vial de la zona.

La Policía realizó un operativo

Los policías fueron alertados sobre el robo de una grúa en el anillo vial de Quevedo. Inmediatamente iniciaron la búsqueda del vehículo sustraído para recuperar el bien. Durante la persecución, los antisociales dispararon contra las unidades policiales. Los agentes repelieron la amenaza con uso legítimo de la fuerza.

Los aprehendidos fueron identificados como Julio César A. C., de 31 años, y Jorge Luis P. L., de 34 años. Estos individuos habrían secuestrado al chofer de la plataforma de la grúa. Posteriormente se lo llevaron en el vehículo que custodiaba la maquinaria robada. La Policía Nacional priorizó la liberación de la víctima.

Operación exitosa en persecución

Las unidades policiales localizaron la grúa robada durante la búsqueda en Quevedo. En medio del enfrentamiento, se hirió a uno de los autores del delito. La persecución culminó con la captura de los dos sospechosos del GDO.

La persona secuestrada fue liberada y puesta a buen recaudo por las autoridades. Además, se recuperaron dos autos reportados como robados en la zona. Los policías también incautaron dos generadores eléctricos durante la intervención. El chofer recibió atención inmediata tras su rescate.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones. El secuestro del chofer ocurrió en conexión con el robo de la grúa. La Policía Nacional enfatiza la reducción de estos delitos en los ejes viales.

Compromiso policial contra el crimen organizado

La Policía Nacional informó que mantiene su efectividad para disminuir el robo y el secuestro en las vías. El uso legítimo de la fuerza fue clave en la confrontación con los antisociales. Los agentes cumplieron con la misión de proteger a la víctima y recuperar bienes robados.

La liberación del chofer marca un éxito en la lucha contra el crimen organizado. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la misión constitucional. Las unidades seguirán vigilando los anillos viales.

(3)