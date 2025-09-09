COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Drama

Operativo en Quito rescata menores víctimas de trata con fines de explotación laboral y mendicidad

Cinco familiares procesados en Quito por presunta trata de personas con fines de explotación laboral de al menos cuatro niños de 6 a 9 años, rescatados tras allanamientos en Monjas.
Procesados por trata de personas: Explotación laboral infantil en Quito involucra a familia en Monjas.
Redacción

Redacción ED.

Tres mujeres adultas y dos adolescentes hombres fueron procesados en Pichincha, Ecuador, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral infantil y mendicidad. El operativo, ejecutado la noche del 5 de septiembre en el sector de Monjas, suroriente de Quito, rescató a al menos cuatro niños de 6 a 9 años obligados a vender dulces en La Carolina, norte de la capital, bajo condiciones de violencia y desnutrición.

La investigación, iniciada en enero de 2025 identificó a un círculo familiar que presuntamente conformaba una red para explotar laboralmente a menores vulnerables. Los allanamientos en dos inmuebles de Monjas, coordinados con la Policía Nacional y la organización internacional Lantern Rescue. Estos resultaron en la detención de Valeria S., Patricia J. y Patricia S., así como el aislamiento de dos adolescentes de 15 y 17 años.

Niños rescatados

Los niños rescatados eran víctimas de trata. Ellos estaban expuestos a jornadas extensas bajo sol y lluvia sin alimentación adecuada. Al rescatarlos recibieron medidas de protección inmediata de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, incluyendo traslados a casas hogar.

En las audiencias del 6 de septiembre, la Fiscalía presentó evidencias como videos y fotografías autorizadas judicialmente que documentan los actos de explotación. A los menores víctimas de trata los forzaban a ingresar a restaurantes en La Carolina para vender confites, mientras los procesados esperaban afuera para recolectar el dinero.

Largas horas de trabajo

Guardias de establecimientos confirmaron las largas horas de exposición y la violencia física, incluyendo golpes y lanzamiento de objetos. El fiscal de menores solicitó prisión preventiva para las tres mujeres, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad del delito tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé penas de 13 a 16 años de prisión.

Sin embargo, la jueza optó por presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Para los dos adolescentes vinculados al delito de trata, el Fiscal Especializado en Adolescentes Infractores solicitó y obtuvo internamiento preventivo. Esto conforme a la Ley Orgánica de Justicia Integral de Adolescentes Infractores. Esta medida busca su rehabilitación mientras se determina su rol en la red familiar.

Destino de las víctimas

Las víctimas de trata, al menos cuatro niños de 6 a 9 años, fueron evaluadas médicamente y psicológicamente, revelando signos de desnutrición y trauma. La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días, durante los cuales se profundizará en posibles vínculos con redes mayores de mendicidad forzada. (27)

