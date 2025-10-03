Operativo en Bahía de Caráquez detiene a sospechosos de muerte violenta

Darwin Agustín R.Z., y un menor de 16 años, fueron aprehendidos en Bahía de Caráquez, Sucre, Manabí, Ecuador, por tenencia de armas vinculada a una muerte violenta, con la intención de esclarecer un caso delictivo.

La mañana de este viernes 3 de octubre de 2025, un operativo policial irrumpió en un inmueble del cantón Sucre. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) capturó a Darwin Agustín R.Z., y a un adolescente de 16 años, identificado como Z.B.D.A., por presunta tenencia y porte de armas de fuego. Las autoridades los vinculan a una muerte violenta registrada días antes en la jurisdicción.

La intervención respondió a información reservada obtenida por canales de denuncia. Agentes especializados incautaron una pistola Glock calibre 9 mm, 15 municiones de distintos calibres, dos celulares y dos motocicletas retenidas para investigación. Los indicios, bajo cadena de custodia, se analizan para determinar su relación con el homicidio.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y la justicia de menores. Un oficial afirmó: “La inteligencia y denuncias ciudadanas permitieron esta captura”. No se divulgaron antecedentes para respetar el debido proceso.

Operativo en Bahía de Caráquez permita la captura de sospechosos de muerte

El allanamiento en un inmueble de Sucre sorprendió a los sospechosos. La pistola Glock, de fabricación industrial, sugiere preparación para actos violentos. Las 15 municiones y los dos celulares se peritan para rastrear comunicaciones y posibles vínculos delictivos.

Un vecino anónimo expresó: “Escuchamos movimiento policial; esto nos preocupa, pero alivia que los capturen”. Las dos motocicletas se investigan por posibles conexiones con el crimen reportado. La comunidad reclama más controles en el sector.

La Fiscalía tipifica el caso bajo el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por tenencia de armas, mientras explora nexos con el homicidio.

Investigan procedencia del arma decomisada

Dinased analiza la pistola Glock y las municiones para confirmar su uso en el homicidio. Los dos celulares podrían revelar contactos con redes criminales. Las motocicletas se peritan para determinar su rol delictivo.

Un comerciante expresó: “Vivimos con temor; estas capturas dan esperanza”. La investigación busca esclarecer la muerte violenta y posibles cómplices.

Reacciones en Sucre

Sucre, un cantón costero, sufre por la inseguridad. En 2025, 30% de delitos en esta jurisdicción involucran armas de fuego, según datos policiales. Esta captura mitiga riesgos, pero el temor persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por sicariato. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras la justicia define el caso, Sucre espera que estas aprehensiones frenen la violencia que amenaza su tranquilidad. (22)