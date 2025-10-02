Municipio de Pedernales lamenta asesinato de fotógrafo en intento de robo

Fabián Francisco Pincay Pacheco, de 35 años, fotógrafo municipal, fue víctima de asesinato en Pedernales, Manabí, Ecuador, durante un intento de robo mientras se dirigía a su trabajo. Crimen que conmociona a la comunidad local.

La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, un intento de robo terminó en tragedia en las calles de Pedernales, cantón de Manabí. Fabián Pincay Pacheco, de 35 años, oriundo del cantón 24 de Mayo, se dirigía a su empleo como fotógrafo del Municipio de Pedernales cuando desconocidos lo abordaron. El forcejeo derivó en disparos fatales, dejando a Pincay sin vida en el lugar.

Medios locales reportaron que el ataque ocurrió alrededor de las 08h00, en una zona urbana cercana a su ruta habitual. La Policía Nacional llegó rápidamente tras alertas de transeúntes, confirmando el deceso. Agentes de Criminalística y Dinased recolectaron casquillos y evidencias para análisis balístico. El cuerpo de Pincay, sin antecedentes penales divulgados, fue trasladado al centro forense de Santo Domingo de los Tsáchilas para autopsia.

El Municipio de Pedernales emitió una nota luctuosa: “Un servidor público comprometido y un ser humano ejemplar que dejó huella en cada proyecto con pasión y entrega. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y seres queridos”. Pincay trabajaba en el cabildo desde mayo de 2023, capturando eventos municipales con dedicación.

Asesinato de fotógrafo deja escena de dolor en Pedernales

El crimen conmocionó a la comunidad. Familiares y colegas de Pincay, devastados, reclamaron justicia. Un amigo, que prefirió el anonimato, relató: “Fabián era alegre; nadie entiende por qué terminó así”. La Policía investiga el intento de robo como móvil principal, aunque evita especulaciones.

Dinased analiza los casquillos para identificar el arma. Busca testigos y cámaras en la ruta de Pincay. El fiscal de turno autorizó pericias exhaustivas. No hay detenidos, pero se rastrea una motocicleta vista huyendo.

Un vecino expresó: “Pedernales es seguro, pero estos robos mortales nos aterrorizan”. La familia organiza el traslado del cuerpo para velorio en 24 de Mayo.

Contexto de robos violentos en Manabí

Manabí enfrenta un aumento de robos con armas. En 2025, la provincia registró 1.200 robos armados hasta agosto, un 15% más que en 2024, según la Policía Nacional. Pedernales, turístico, reporta 20 casos.

En 2024, Manabí sumó 2.500 robos, un 10% más que en 2023, con 25% fatales, según OECO.

El 94% de crímenes violentos nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Pedernales, con economía pesquera, es vulnerable por su aislamiento.

Investigación en curso

La Policía de Tránsito y Dinased analizan evidencias para identificar al agresor. La autopsia en Santo Domingo confirmará la causa de muerte. El fiscal prioriza el caso.

Un colega de Pincay dijo: “Capturaba la esencia de Pedernales; su pérdida duele”. La familia, en duelo, reclama justicia.

Impacto en Pedernales

Pedernales, con 26 homicidios en 2025, sufre por robos violentos. En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por asaltos, según OECO. Este crimen reaviva el temor.

La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica controles. El Municipio, en luto, lamentó lo acontecido y se solidarizó con la familia.

Mientras la investigación avanza, Pedernales llora a Pincay y clama por seguridad en sus calles. (22)