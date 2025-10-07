Mujer recibe 35 años de prisión por tráfico de drogas y armas en Santo Domingo de los Tsáchilas

Una sentencia de más de tres décadas fue dictada en Santo Domingo de los Tsáchilas. El Tribunal de Garantías Penales condenó a Johanna H. a 35 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala y tráfico de armas de fuego, armas químicas y explosivos. La decisión judicial se adoptó tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 1).

Allanamiento y hallazgo de drogas y armamento

El hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2024, cuando agentes policiales ejecutaron un operativo en una vivienda de Santo Domingo. Según el expediente judicial, las investigaciones iniciaron luego de que información reservada alertara sobre una persona que se dedicaba al expendio de sustancias ilícitas. Durante el allanamiento, los uniformados incautaron drogas, armas de fuego, municiones, explosivos y dinero en efectivo, además de otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

La mujer resultó aprehendida en delito flagrante, y durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó una serie de elementos que confirmaron su implicación directa en el caso.

Pruebas y dictamen judicial

En la audiencia de juicio, el fiscal a cargo expuso los testimonios de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la pericia balística y los análisis técnicos de los explosivos. El informe químico forense determinó que las sustancias decomisadas correspondían a marihuana, base de cocaína y clorhidrato de cocaína, con un peso total de 6.400, 1.295 y 720 gramos, respectivamente.

El Tribunal consideró que existían pruebas suficientes para dictar una condena en firme. Así, la acusada resultó sentenciada a una pena acumulada de 35 años de prisión, al confirmarse su autoría directa en ambos delitos.

Contexto legal y alcance del fallo

El tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la alta escala de comercialización de drogas. En tanto, el tráfico ilícito de armas, explosivos o materiales biológicos se encuentra previsto en el artículo 362 del mismo cuerpo legal.

La acumulación de penas responde a la figura del concurso real de infracciones, que permite sumar las condenas cuando se demuestra la comisión de varios delitos independientes.

Judicial

La mujer permanecerá recluida mientras se ejecutan las etapas finales del proceso y las notificaciones legales correspondientes. La Fiscalía confirmó que se continuará con las diligencias. El objetivo es identificar posibles cómplices o redes de apoyo logístico relacionadas con el tráfico de sustancias y armamento (31).