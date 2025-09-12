Muere cuarta víctima del ataque en Los Ángeles en Buena Fe

Un nuevo hecho de violencia conmociona a Los Ríos. La madrugada del miércoles 10 de septiembre, un ataque en Los Ángeles, recinto de Buena Fe, dejó cuatro fallecidos. La Policía investiga si la incursión armada está relacionada con disputas entre bandas criminales que operan en la provincia.

Cuarta víctima del ataque en Los Ángeles

Raúl Bienvenido Acosta Rivera, de 39 años, murió este jueves en el hospital Sagrado Corazón de Jesús, en Quevedo. Había ingresado con heridas de bala tras el violento ataque en Los Ángeles ocurrido la madrugada del miércoles.

El Cuerpo de Bomberos de Buena Fe trasladó al herido en estado crítico desde la vivienda donde ocurrió la balacera. Pese al esfuerzo de los médicos, su organismo no resistió.

En el lugar del ataque, murieron de inmediato su esposa Jessica Yessenia Farías Obando, su sobrina Yamileth Yomaira Acosta Farías, de 17 años, y Félix Alberto Sari Farías.

Una incursión planificada y letal

De acuerdo con el parte policial, los atacantes ingresaron a la vivienda tras dañar la seguridad de la puerta principal. Una vez adentro, abrieron fuego contra los ocupantes sin dar oportunidad de defensa.

Los testigos relataron que los disparos fueron directos y numerosos. La escena evidenció el nivel de violencia con que actuaron los agresores, quienes huyeron del lugar de inmediato.

La familia quedó devastada por el ataque. Vecinos señalaron que la comunidad vive con miedo, pues en semanas recientes se han registrado hechos similares en otros recintos de Buena Fe.

Policía investiga retaliaciones criminales

El coronel de Policía encargado de la zona indicó que no se descarta que el ataque en Los Ángeles esté relacionado con retaliaciones entre bandas. En Los Ríos, grupos vinculados al narcotráfico han intensificado sus disputas por el control territorial.

La Policía pidió colaboración ciudadana. “Toda información que permita dar con los responsables será tratada de manera reservada”, señaló un oficial.

En la investigación participan unidades especializadas que recopilan indicios balísticos y versiones de testigos, además de analizar cámaras de seguridad cercanas.

Contexto de la violencia en Buena Fe

La parroquia Buena Fe ha sido escenario de múltiples hechos violentos en 2025. El ataque en Los Ángeles refleja la escalada de violencia que golpea a cantones intermedios como Quevedo, Ventanas y Mocache, donde bandas rivales han trasladado sus enfrentamientos.

Los Ríos se ubica entre las provincias con mayor índice de homicidios en el país. Las cifras revelan que la inseguridad se concentra en zonas urbanas y rurales donde operan células delictivas.

Un llamado a frenar la espiral de violencia

Autoridades locales insisten en la necesidad de reforzar la seguridad con patrullajes permanentes y acciones coordinadas con la comunidad. La población, en tanto, exige resultados concretos para frenar la violencia (31).