Manta registra dos hechos violentos con víctimas mortales en una sola tarde

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, fue escenario de dos hechos violentos con apenas dos horas de diferencia este miércoles 3 de septiembre de 2025, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos más gravemente heridas. Los ataques ocurrieron en los barrios 9 de Octubre y Jocay, en la parroquia Eloy Alfaro, una de las zonas más golpeadas por la violencia relacionada con el crimen organizado.

Primer ataque: Asesinato en la vía Interbarrial

El primer hecho violento se reportó alrededor de las 17h00 en la avenida 221, vía Interbarrial, sector 9 de Octubre. Allí, dos hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra los hermanos Pilligua Rodríguez, quienes atendían su negocio de frutas y verduras.

Víctor Andrés, una de las víctimas, murió en el lugar producto de múltiples impactos de bala. Su hermana, Rosa Angélica, de 25 años, resultó gravemente herida y fue trasladada en estado crítico al subcentro de salud Daniel Acosta de Cuba, y luego al hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde permanece bajo observación médica.

En la escena del crimen, personal de la Policía Nacional y Criminalística encontró varios casquillos de arma de fuego, los cuales fueron enviados a peritaje para la investigación correspondiente.

Segundo ataque en Manta: Disparos en el barrio Jocay

A las 19h00, aproximadamente dos horas después del primer atentado, se produjo otro ataque armado en la intersección de las calles Primero de Enero y J10, en el barrio Jocay. Las víctimas, identificadas como Bryan Macías Santana, de 25 años, y José C., de 26 años, fueron atacadas por desconocidos mientras transitaban por la zona.

Bryan Macías murió en el lugar a causa de los disparos, mientras que José C. fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde lucha por su vida.

Testigos del hecho indicaron que los atacantes seguían a las víctimas desde el sector Las Cumbres y que el ataque fue directo y planificado, lo que sugiere una posible conexión con ajustes de cuentas o actividades vinculadas a grupos delictivos.

Escalada de violencia en Eloy Alfaro y Manta

Estos dos ataques incrementan las cifras de violencia en la parroquia Eloy Alfaro, que registra ya 77 muertes violentas en lo que va del año.

En el ámbito distrital, que abarca los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, el número total de homicidios asciende a 343 en 2025, consolidando a este territorio como uno de los más violentos de Manabí.

La Policía Nacional ha intensificado los operativos en puntos críticos, aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención de sospechosos relacionados con los ataques de este miércoles.

Crimen organizado y control territorial

Autoridades atribuyen gran parte de la violencia en Manta a la disputa territorial entre bandas criminales, algunas con nexos con el narcotráfico transnacional.

Estas organizaciones operan en sectores estratégicos como Eloy Alfaro, Jocay, Santa Martha y Las Cumbres, donde se han registrado múltiples hechos violentos desde inicios de año.

Según reportes de inteligencia, estos grupos se disputan rutas de microtráfico, extorsión a comerciantes y control de actividades ilegales. (12)