Macabro hallazgo en Buena Fe: cadáver encontrado sin ojos genera conmoción en la comunidad

Un hombre sin vida fue encontrado la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025 en el sector de La Loma del Guineo, en el cantón Buena Fe (provincia de Los Ríos, Ecuador). El cuerpo, que presentaba signos de violencia y había sido hallado sin sus ojos, fue trasladado a la morgue de Quevedo, mientras la Policía Nacional abrió una investigación para determinar las causas y la identidad de la víctima.

Hallazgo en sector rural

El descubrimiento ocurrió en una zona conocida como la antigua bajada del río Bajaña, donde moradores alertaron a las autoridades tras observar la presencia de un cuerpo en condiciones irregulares.

De inmediato, a través del ECU 911, se coordinó la llegada de unidades de la Policía Nacional y de Criminalística. Estos acordonaron el lugar para levantar indicios que ayuden en la investigación.

Los agentes señalaron que, de acuerdo con versiones iniciales, se trataría de un ciudadano de nacionalidad colombiana o venezolana. Sin embargo, esta información no se confirmó oficialmente.

Investigación en marcha

El cadáver fue levantado bajo protocolos judiciales y trasladado a la morgue de Quevedo, donde se practicará la autopsia legal. Este procedimiento permitirá establecer la causa exacta de la muerte y podría contribuir a determinar la identidad del fallecido.

La Fiscalía y la Policía Judicial manejan varias hipótesis sobre el móvil del crimen, que se presume estaría vinculado a un hecho de violencia intencional. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado responsables ni se ha establecido el contexto en el que se produjo el asesinato.

La Policía indicó que se recaban testimonios en el sector para obtener pistas sobre la presencia de personas o vehículos sospechosos en las horas previas al hallazgo.

Reacciones en la comunidad

El hecho ha causado alarma entre los habitantes de Buena Fe, quienes manifestaron su preocupación por el nivel de violencia registrado en los últimos meses en la provincia de Los Ríos. La particularidad del hallazgo, al tratarse de un cuerpo sin ojos, ha generado un impacto especial en la comunidad.

Líderes barriales señalaron la necesidad de reforzar la seguridad en áreas rurales, donde hay poca presencia policial y los crímenes tienden a quedar en la incertidumbre.

Las autoridades locales se comprometieron a cooperar con las investigaciones y pidieron a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con información que pueda resultar útil para esclarecer el hecho.

Contexto de violencia en Los Ríos

La provincia de Los Ríos ha registrado en los últimos años un incremento de hechos violentos vinculados a la delincuencia organizada. En el cantón Buena Fe se han registrado varios delitos de alto impacto.

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 240 muertes violentas en la provincia. Esto significa un incremento del 18% respecto al mismo período del año anterior.

Expertos en seguridad señalan que la presencia de estructuras criminales que operan en la región ha derivado en ajustes de cuentas y homicidios con características particularmente violentas. Esto eleva la percepción de inseguridad en la población.

Llamado de las autoridades

La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el caso y aseguró que las investigaciones se realizarán con prioridad. Asimismo, la institución pidió a los ciudadanos denunciar de manera confidencial cualquier información relacionada con el hecho.

Se espera que en las próximas horas se obtengan avances sobre la identificación de la víctima. También se investigan las circunstancias en las que se produjo este violento crimen.

El hallazgo en Buena Fe se suma a una serie de hechos que reflejan la compleja situación de seguridad ciudadana en Los Ríos. En esta provincia las autoridades enfrentan el desafío de contener la violencia y recuperar la confianza de la comunidad. (12)