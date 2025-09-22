COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

“Lo sacaron a la fuerza”: revelan detalles del crimen de Jorge Delgado en Santo Domingo

La Policía halló a Jorge Delgado Romero abandonado con signos de tortura en la vía Santo Domingo–El Carmen. Murió en el hospital Gustavo Domínguez.
•‎

•‎

3 minutos de lectura
El cuerpo fue trasladado al centro forense de Santo Domingo.
El cuerpo fue trasladado al centro forense de Santo Domingo.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

Un hombre maniatado, con golpes y heridas graves, fue abandonado en la vía Santo Domingo–El Carmen y murió horas después en un hospital local.

La noche del domingo, la Policía Nacional reportó el hallazgo de Jorge Delgado Romero, de 28 años, en el kilómetro 21 de la vía Santo Domingo–El Carmen, tras ser abandonado maniatado, golpeado y con cortes en el cuerpo. La víctima fue trasladada al hospital Gustavo Domínguez, donde falleció minutos después debido a politraumatismos y hemorragia cerebral.

Hallazgo en la vía

El reporte preliminar indica que al llegar al barrio Lindo, recinto Nuevo Israel, los uniformados observaron a varios hombres correr hacia la maleza para huir. En la vía encontraron a Delgado Romero tendido en el suelo, con hematomas visibles, cortes en una oreja y atado de pies y manos.

Ante el grave estado de salud, los agentes solicitaron apoyo al ECU-911 para coordinar una ambulancia, pero no obtuvieron respuesta positiva del Ministerio de Salud Pública. Testigos aseguraron que la espera se prolongó por horas sin atención oportuna.

Finalmente, los moradores y familiares decidieron trasladar al herido en un vehículo particular hasta el hospital Gustavo Domínguez.

Fallecimiento en hospital

Según información preliminar, el ciudadano ingresó a la emergencia a las 09:15, donde el médico de turno confirmó que presentaba hemorragia cerebral producto de los politraumatismos. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció minutos después.

Tras su deceso, los especialistas dispusieron el traslado del cuerpo a la Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia. Al hospital llegaron familiares del fallecido, quienes identificaron plenamente a la víctima.

Antecedentes judiciales

Jorge Delgado Romero había enfrentado tres procesos penales: tenencia y porte de armas, intimidación e ingreso de objetos prohibidos a la cárcel.

Su hermano, indicó que hasta hace tres meses el joven vivía en Quito, pero se trasladó a Santo Domingo para residir con un familiar. Reconoció que tenía problemas de consumo de drogas y había ingresado en varias ocasiones a clínicas de rehabilitación.

Violencia en Puerto Quito: ataque armado en sector La Playita deja tres fallecidos

El pariente también relató que varias personas lo sacaron a la fuerza de la vivienda donde permanecía y que testigos vieron cómo lo golpeaban con un fierro antes de abandonarlo en la carretera.

Investigación en curso

La Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la identidad de los agresores. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

Los familiares trasladaron el cuerpo de Jorge Delgado Romero a Quito para su velación, mientras exigen justicia.

Este caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la criminalidad ha dejado 105 víctimas mortales en este año (5).

