¡Ladrón grabado en acción! roba negocio en plena zona comercial de Portoviejo

Grabado en las cámaras de un local, quedó un ladrón armado que asaltó un negocio de productos naturales el en el centro de Portoviejo, Ecuador, intimidando a la empleada para robar dinero y un celular.

La tarde del 10 de septiembre, se registró un robo audaz que irrumpió en la calma del centro de Portoviejo. Un hombre ingresó a un negocio de productos naturales, se enfrentó a la empleada con amenazas y se apoderó de un teléfono y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Las cámaras de seguridad del local grabaron cada movimiento: el ladrón, con el rostro descubierto, intimidó a la trabajadora, saqueó el establecimiento en pocos segundos y bajó la puerta enrollable antes de huir a pie por las calles concurridas.

La Policía Nacional, alertada por la víctima, acudió al lugar y recuperó las grabaciones para identificar al responsable. La empleada, aún conmocionada, describió al asaltante como un hombre ágil que actuó con frialdad. Un agente de la Policía Judicial, que pidió anonimato, afirmó: “Las imágenes son clave; trabajamos para capturar al culpable”. La identidad del sospechoso permanece reservada para respetar el proceso investigativo.

La víctima, ilesa pero afectada emocionalmente, fue auxiliada por los agentes. La Policía Nacional inició un operativo en el centro de Portoviejo, revisando cámaras adicionales y recolectando testimonios de transeúntes, pero el ladrón sigue prófugo.

El ladrón quedó grabado por las cámaras del local

La Policía analiza las grabaciones para identificar al asaltante, cuya vestimenta y movimientos podrían coincidir con otros casos en Portoviejo. Los agentes trataron de rastrear el teléfono robado mediante geolocalización. La investigación, liderada por la Policía Judicial, busca conexiones con bandas dedicadas a robos exprés, un delito recurrente en Manabí.

Un portavoz policial señaló: “Pedimos a los ciudadanos denunciar al 1800-Delito cualquier pista; la colaboración es esencial”. La empleada, cuya identidad se protege, colabora con las autoridades para reconstruir los hechos. La Policía intensificará controles en el centro de Portoviejo para prevenir nuevos asaltos.

Clamor por seguridad

El robo ha encendido las alarmas entre los comerciantes de Portoviejo. La cámara de seguridad, aunque captó el delito, no evitó el atraco, lo que resalta la vulnerabilidad de los negocios pequeños.

Los residentes exigen medidas urgentes: más vigilancia, iluminación nocturna y sanciones ejemplares. Este asalto, ejecutado con descaro en pleno día, refleja el desafío de combatir la delincuencia en una ciudad donde el comercio es el sustento de muchos. Mientras la Policía busca al responsable, Portoviejo clama por un alto a la inseguridad que acecha sus calles.

Contexto de robos en Manabí

Portoviejo enfrenta una creciente ola de robos a comercios. Manabí registró 3.573 delitos hasta agosto de 2025, de los que 188 casos son robos a locales comerciales. El centro de Portoviejo, con su alta actividad comercial, es un blanco frecuente. En julio de 2025, otro negocio en la misma zona fue asaltado por un hombre armado, dejando pérdidas de $500 y un empleado herido. Los asaltos a plena luz del día, como este, reflejan la audacia de los delincuentes.

Un comerciante local, que prefirió no identificarse, expresó: “Vivimos con miedo; los robos son diarios y nadie nos protege”. La comunidad exige más patrullajes y cámaras de seguridad en el corazón comercial de la ciudad. (22)