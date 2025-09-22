Juez de Esmeraldas ordena prisión preventiva por caso de extorsión con amenazas de muerte.

Un Juez de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas dictó prisión preventiva para Jhonny M., Kevin G., Carlos V., Cliffor E. y Jordy K. por su presunta participación en un caso de extorsión, según los elementos presentados por la Fiscalía.

El caso, que involucró disparos frente a una vivienda y amenazas de muerte, se desencadenó la madrugada del 12 de septiembre de 2025. La víctima recibió mensajes exigiendo 10,000 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

La investigación, apoyada por la Unidad Antiextorsión y Secuestros (Unase). Esto permitió la detención de los cinco implicados tras un operativo en el Malecón de Las Palmas.

Ataque y Amenazas Iniciales

El incidente comenzó la madrugada del 12 de septiembre de 2025, cuando desconocidos dispararon en los exteriores de una vivienda en Esmeraldas. Horas después, la víctima recibió mensajesextorsivos en su celular firmados por un grupo autodenominado “La Mafia”. Ellos exigían 10,000 dólares para garantizar su seguridad y la de sus familiares. Los extorsionadores establecieron que una parte del pago debía realizarse el jueves 18 de septiembre.

Ante las constantes amenazas, la víctima y su familia decidieron colaborar, notificando previamente a la Unase para coordinar una entrega controlada. El operativo se llevó a cabo en el Malecón de Las Palmas, donde agentes policiales se desplegaron para proteger al familiar encargado de entregar el dinero. La intervención policial marcó el inicio de una serie de detenciones que desarticularon la red extorsiva.

Detención en Flagrancia y Operativo Policial

Durante la entrega, Kevin G. fue aprehendido en flagrancia mientras recibía parte del dinero. El detenido, identificado como conductor de una aplicación de transporte, afirmó que le habían encargado retirar un “paquete”. Luego de ello debía trasladarlo a una peluquería en el sector 15 de Marzo, donde supuestamente lo esperaban alias “Carlitos” y “Steven”.

La Policía acudió al lugar y encontró a varios ciudadanos, además de dos personas en un vehículo blanco. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, pero los interceptaron.

Jordy K. y Cliffor E., fueron señalados por Kevin G., como los que solicitaron el servicio. Durante el registro, uno de ellos se negó a descender del vehículo, advirtiendo: “no saben con quién se meten, mi madre es jueza, nadie me toca”. En la peluquería, las autoridades aprehendieron a Carlos V., mientras que Jhonny M., fue localizado en los vestidores de la empresa donde trabajaba, en la vía a Atacames.

Indicios Recabados y Decisión Judicial

Entre los elementos recolectados figuran seis dispositivos celulares, dos motocicletas, un vehículo blanco y un sobre con dinero en efectivo destinado al pago de la extorsión. La Fiscalía ordenó un acto urgente para analizar la información contenida en los teléfonos, donde se encontraron datos relacionados con el delito.

El Juez de turno consideró que estos indicios eran suficientes para dictar prisión preventiva contra los cinco procesados, respetando la presunción de inocencia mientras se desarrolla la instrucción fiscal. (27)