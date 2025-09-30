Incautan arma y drogas durante una intervención militar en Pedernales

La Brigada de Caballería Mecanizada incautó un arma tipo revólver calibre 32 mm, dos municiones y 17 paquetes de droga que dio positivo para marihuana en el barrio Brisas del Pacífico, en el cantón Pedernales, con lo que se desarticuló una red de microtráfico.

Este martes 30 de septiembre de 2025, un operativo estratégico irrumpió en el sector Brisas del Pacífico. La Brigada de Caballería Mecanizada, alertada por ciudadanos, ejecutó un rastrillaje que culminó con el decomiso de un revólver calibre 32 mm, dos municiones y 17 paquetes tipo cigarros de marihuana. La intervención apuntó a un punto sospechoso de expendio de sustancias ilícitas.

Las evidencias, bajo estricta cadena de custodia, se trasladaron para análisis químico y balístico. No se reportaron detenciones, pero las autoridades investigan a posibles responsables. Un oficial militar afirmó: “La denuncia ciudadana permitió actuar con rapidez; seguimos combatiendo el microtráfico”. No se divulgaron identidades para respetar el debido proceso.

La Fiscalía de Manabí tipifica el caso bajo los artículos 360 (tenencia de armas) y 220 (tráfico de drogas) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Rastrillaje en Brisas del Pacífico deja el decomiso de arma y drogas

La operación en Brisas del Pacífico, un sector costero de Pedernales, respondió a reportes de actividades sospechosas. Los 17 paquetes de marihuana sugieren un punto activo de microtráfico, mientras el revólver y las municiones indican preparación para acciones violentas.

Un vecino expresó: “Sabíamos de movimientos raros; este decomiso nos da alivio”. La intervención, sin enfrentamientos, refleja la eficacia militar. La comunidad reclama más controles en esta zona vulnerable por su ubicación turística.

Las evidencias se analizan para confirmar la sustancia y rastrear el origen del arma. La falta de cámaras públicas complica identificar sospechosos.

El microtráfico en Manabí

Manabí enfrenta un aumento del microtráfico. En 2025, la provincia registró 829 homicidios hasta el 8 de septiembre, un 52% más que en 2024, con 30% ligados a narcotráfico, según el Ministerio del Interior. Pedernales reportó 20 casos de tráfico de drogas, según las autoridades.

En julio de 2025, un operativo en Manta decomisó un kilo de marihuana. En 2024, Manabí registró el 25% relacionados con microtráfico, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Pedernales, por su cercanía a rutas marítimas, es un corredor para bandas criminales y salida de droga hacía otras regiones.

Analizan la droga incautada

La Fiscalía analiza los 17 paquetes para confirmar la procedencia de la marihuana. El revólver y las municiones se peritan para detectar su uso en delitos previos. La Policía Judicial busca testigos y posibles grabaciones privadas en Brisas del Pacífico.

Un comerciante local expresó: “El tráfico de droga nos preocupa; este operativo ayuda, pero falta más seguridad”. La investigación apunta a desmantelar redes locales.

Impacto criminal en Pedernales

Brisas del Pacífico, un sector turístico, sufre por el microtráfico. En 2025, 20% de delitos en Pedernales involucran drogas, según datos policiales. Este decomiso alivia temores, pero la inseguridad persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por disputas de narcotráfico. El Ejército, con 10.000 operativos en 2025, refuerza controles.

Mientras las evidencias se procesan, Pedernales espera que estas acciones frenen el microtráfico que amenaza su tranquilidad.