COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Impacto

Horror en El Carmen: encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales

El hallazgo de un cuerpo desmembrado en la parroquia Santa María, El Carmen, estremeció a la comunidad y reavivó el temor por la creciente ola de violencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Horror en El Carmen encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales
Horror en El Carmen encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales
Horror en El Carmen encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales
Horror en El Carmen encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales

Redacción

Redacción ED.

Un hombre identificado como Gregorio Cedeño, de 28 años, fue hallado desmembrado la mañana del martes 30 de septiembre en la parroquia Santa María, cantón El Carmen.

Escena macabra en Santa María

Las autoridades confirmaron que el cadáver se encontró en partes. La cabeza de la víctima apareció en una funda plástica en la vía a Pescadillo. Horas después, el resto del cuerpo se localizó en una bolsa negra abandonada en la vía hacia el sitio El Mate.

El descubrimiento causó conmoción en la comunidad rural de Luis María Pinto, donde habitantes alertaron a la Policía tras presenciar la escena. Testigos relataron que sintieron nerviosismo e incredulidad ante lo que describieron como un hecho “impactante y aterrador”.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a los lugares señalados y aseguraron el área para el levantamiento legal de las partes humanas. Criminalística y Dinased trasladaron el cuerpo al centro forense de Santo Domingo para la autopsia correspondiente.

Víctima reportada como desaparecida

Gregorio Cedeño había sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes 29 de septiembre. Familiares señalaron que no regresó a su hogar tras salir con conocidos, lo que encendió las alarmas entre allegados.

La confirmación de su identidad por parte de las autoridades incrementó la preocupación de los habitantes de Santa María, una parroquia que en los últimos días ha sido escenario de episodios violentos.

El hallazgo ocurre apenas tres días después de un atentado armado en un billar del sector, donde varios sujetos dispararon contra los presentes, dejando víctimas mortales y heridos.

Preocupación ciudadana y respuesta policial

La secuencia de hechos violentos ha generado un clima de tensión en la zona. Vecinos de Santa María expresaron su temor por un repunte de la violencia criminal, que amenaza la tranquilidad rural del cantón El Carmen.

La Policía Nacional informó que se abrió una investigación para determinar si existe conexión entre el hallazgo del cuerpo desmembrado y el atentado armado ocurrido el fin de semana. Aunque no se adelantaron hipótesis, las autoridades señalaron que se recaban testimonios y pruebas para establecer responsabilidades.

Contexto de violencia en la provincia

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas han registrado en los últimos meses un incremento de homicidios violentos, muchos vinculados a disputas entre grupos delictivos por el control territorial.

Los casos de cuerpos hallados desmembrados se han vuelto más frecuentes en varias provincias del país, usados como mensajes de intimidación entre bandas rivales. Expertos en seguridad coinciden en que esta modalidad evidencia una escalada de violencia extrema.

En la parroquia Santa María, los habitantes piden mayor presencia policial y patrullajes preventivos para frenar los crímenes. Mientras tanto, el recuerdo del joven asesinado quedará como un nuevo golpe a la tranquilidad de esta comunidad rural (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO