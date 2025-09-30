Horror en El Carmen: encuentran cuerpo desmembrado en bolsas en dos vías rurales

Un hombre identificado como Gregorio Cedeño, de 28 años, fue hallado desmembrado la mañana del martes 30 de septiembre en la parroquia Santa María, cantón El Carmen.

Escena macabra en Santa María

Las autoridades confirmaron que el cadáver se encontró en partes. La cabeza de la víctima apareció en una funda plástica en la vía a Pescadillo. Horas después, el resto del cuerpo se localizó en una bolsa negra abandonada en la vía hacia el sitio El Mate.

El descubrimiento causó conmoción en la comunidad rural de Luis María Pinto, donde habitantes alertaron a la Policía tras presenciar la escena. Testigos relataron que sintieron nerviosismo e incredulidad ante lo que describieron como un hecho “impactante y aterrador”.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a los lugares señalados y aseguraron el área para el levantamiento legal de las partes humanas. Criminalística y Dinased trasladaron el cuerpo al centro forense de Santo Domingo para la autopsia correspondiente.

Víctima reportada como desaparecida

Gregorio Cedeño había sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes 29 de septiembre. Familiares señalaron que no regresó a su hogar tras salir con conocidos, lo que encendió las alarmas entre allegados.

La confirmación de su identidad por parte de las autoridades incrementó la preocupación de los habitantes de Santa María, una parroquia que en los últimos días ha sido escenario de episodios violentos.

El hallazgo ocurre apenas tres días después de un atentado armado en un billar del sector, donde varios sujetos dispararon contra los presentes, dejando víctimas mortales y heridos.

Preocupación ciudadana y respuesta policial

La secuencia de hechos violentos ha generado un clima de tensión en la zona. Vecinos de Santa María expresaron su temor por un repunte de la violencia criminal, que amenaza la tranquilidad rural del cantón El Carmen.

La Policía Nacional informó que se abrió una investigación para determinar si existe conexión entre el hallazgo del cuerpo desmembrado y el atentado armado ocurrido el fin de semana. Aunque no se adelantaron hipótesis, las autoridades señalaron que se recaban testimonios y pruebas para establecer responsabilidades.

Contexto de violencia en la provincia

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas han registrado en los últimos meses un incremento de homicidios violentos, muchos vinculados a disputas entre grupos delictivos por el control territorial.

Los casos de cuerpos hallados desmembrados se han vuelto más frecuentes en varias provincias del país, usados como mensajes de intimidación entre bandas rivales. Expertos en seguridad coinciden en que esta modalidad evidencia una escalada de violencia extrema.

En la parroquia Santa María, los habitantes piden mayor presencia policial y patrullajes preventivos para frenar los crímenes. Mientras tanto, el recuerdo del joven asesinado quedará como un nuevo golpe a la tranquilidad de esta comunidad rural (31).