Hombre fue asesinado en su negocio en la parroquia Eloy Alfaro, en Manta

La tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, se reportó un nuevo hecho violento en la parroquia Eloy Alfaro, en el cantón Manta, provincia de Manabí. Un hombre, quien sería dueño de un local de venta de verduras, fue asesinado a tiros dentro de su establecimiento. Personal de la Policía Nacional y Criminalística acudió al lugar para levantar los indicios y realizar los trámites legales correspondientes. Según datos oficiales, ya se registran 342 muertes violentas en el distrito en lo que va del año.

Ataque ocurrió dentro de un negocio local

El crimen ocurrió alrededor de las 17h15, en los exteriores de un pequeño negocio de venta de verduras ubicado en una zona comercial de la avenida 221, vía Interbarrial.

Según testimonios preliminares de moradores, sujetos armados habrían llegado al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones contra el hombre, provocándole heridas graves que le causaron la muerte en el sitio.

Vecinos indicaron que la víctima era una persona conocida en la zona por atender su negocio diariamente. Hasta el cierre de esta nota, la identidad del fallecido no había sido revelada oficialmente por las autoridades.

Policía recaba indicios y abre investigación

Pocos minutos después del ataque, al lugar acudió personal de la Policía Nacional, así como agentes de la Unidad de Criminalística, quienes acordonaron la zona y comenzaron el proceso de levantamiento de indicios balísticos y testimoniales.

El cadáver fue trasladado al Centro Forense de Manta, mientras que los agentes investigativos recopilan videos de cámaras de seguridad cercanas y realizan entrevistas a testigos para intentar dar con los responsables del crimen.

Las autoridades no han confirmado aún si el hecho estaría relacionado con extorsiones, ajustes de cuentas u otra motivación. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas.

Parroquia Eloy Alfaro, una de las más violentas

Este nuevo hecho se suma a una ola de violencia que afecta al distrito de Manta. Con este caso, el número de muertes violentas en lo que va del 2025 asciende a 342, según cifras manejadas por fuentes policiales.

Esto representa una preocupante escalada de homicidios, particularmente en sectores urbanos y comerciales.

La parroquia Eloy Alfaro ha sido una de las más golpeadas por la criminalidad en los últimos meses, con múltiples reportes de sicariato, robos armados y extorsión a negocios locales. En lo que va del año en esta parroquia se han reportado 77 crímenes.

Ccrimen organizado y zonas en disputa

La violencia en Manta ha sido atribuida por expertos y autoridades a la presencia de grupos delictivos organizados, algunos con vínculos con el narcotráfico y redes internacionales de crimen.

Zonas como la parroquia Eloy Alfaro y la vía Interbarrial han sido catalogadas como territorios en disputa, lo que incrementa el riesgo de hechos violentos contra civiles.

En espera de pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía Nacional sobre este nuev hecho de sangre.

La comunidad permanece en estado de alerta, y los comerciantes del sector han solicitado mayor patrullaje y presencia policial permanente en la zona. (12)