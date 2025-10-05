COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

Hombre fallece tras caer a una cisterna en Santo Domingo

Un hombre de 31 años murió el sábado por la noche tras caer accidentalmente a una cisterna en una vivienda en la avenida Los Colonos, sector 3.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Hombre fallece tras caer a una cisterna en Santo Domingo
El accidente generó consternación entre los vecinos del sector.
Hombre fallece tras caer a una cisterna en Santo Domingo
El accidente generó consternación entre los vecinos del sector.

Redacción

Redacción ED.

El sábado 4 de octubre de 2025 a las 19H40, en una vivienda ubicada en la avenida Los Colonos, sector 3 en Santo Domingo de los Tsáchilas, un hombre identificado como Nelson David Moreira Calpa, de 31 años, falleció tras caer accidentalmente a una cisterna mientras buscaba a su hermano, según reportes de familiares.

Accidente en el hogar

De acuerdo con los familiares, la víctima se encontraba bajo efectos del alcohol cuando subió al tercer piso para buscar a su hermano. Al bajar por las escaleras, perdió el equilibrio y cayó a la cisterna, provocándose heridas graves en la cabeza, mentón, abdomen, brazos y una fractura en la pierna derecha.

El incidente fue reportado al ECU 911, que de inmediato dispuso el traslado de personal de la Dinased para verificar el fallecimiento. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para rescatar a la persona que permanecía dentro de la cisterna.

Los paramédicos realizaron reanimación cardiopulmonar durante 25 minutos, pero finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al centro forense para la autopsia correspondiente.

Reacción de familiares

Una hermana de la víctima narró que alrededor de las 20h00 recibió una llamada informándole sobre la caída. Al llegar al lugar, observó a su hermano dentro de la cisterna y notificó inmediatamente al ECU911.

El accidente generó consternación entre los vecinos del sector, quienes destacaron la rapidez con que las autoridades de emergencia respondieron al llamado, evitando riesgos adicionales.

Contexto del accidente

Las caídas en viviendas, especialmente desde alturas, constituyen un riesgo doméstico frecuente en Ecuador, especialmente cuando hay consumo de alcohol involucrado. Este tipo de incidentes subraya la importancia de asegurar estructuras como escaleras y cisternas para prevenir tragedias similares.

Especialistas en seguridad doméstica recomiendan la instalación de cubiertas de seguridad, barandillas resistentes y una correcta iluminación para disminuir el riesgo de accidentes en los hogares.

Procedimientos legales

El caso fue manejado por la Dinased, siguiendo los protocolos de investigación de fallecimientos accidentales. La autopsia determinará de manera oficial la causa de la muerte, mientras que familiares y vecinos se encuentran consternados por la pérdida.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis económica en Imbabura: comercios paralizados y turismo en caída tras dos semanas de protestas

Portoviejo: Municipio intensifica control a parrilladas; propietarios evitan multas y clausuras

Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest

Donald Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para junio de 2026 coincidiendo con su cumpleaños

China inaugura el puente más alto del mundo sobre el Gran Cañón de Huajiang, llega hasta las nubes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis económica en Imbabura: comercios paralizados y turismo en caída tras dos semanas de protestas

Portoviejo: Municipio intensifica control a parrilladas; propietarios evitan multas y clausuras

Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest

Donald Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para junio de 2026 coincidiendo con su cumpleaños

China inaugura el puente más alto del mundo sobre el Gran Cañón de Huajiang, llega hasta las nubes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis económica en Imbabura: comercios paralizados y turismo en caída tras dos semanas de protestas

Portoviejo: Municipio intensifica control a parrilladas; propietarios evitan multas y clausuras

Tormenta de nieve deja a mil escaladores atrapados en el Monte Everest

Donald Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para junio de 2026 coincidiendo con su cumpleaños

China inaugura el puente más alto del mundo sobre el Gran Cañón de Huajiang, llega hasta las nubes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO