Hombre fallece tras caer a una cisterna en Santo Domingo

El sábado 4 de octubre de 2025 a las 19H40, en una vivienda ubicada en la avenida Los Colonos, sector 3 en Santo Domingo de los Tsáchilas, un hombre identificado como Nelson David Moreira Calpa, de 31 años, falleció tras caer accidentalmente a una cisterna mientras buscaba a su hermano, según reportes de familiares.

Accidente en el hogar

De acuerdo con los familiares, la víctima se encontraba bajo efectos del alcohol cuando subió al tercer piso para buscar a su hermano. Al bajar por las escaleras, perdió el equilibrio y cayó a la cisterna, provocándose heridas graves en la cabeza, mentón, abdomen, brazos y una fractura en la pierna derecha.

El incidente fue reportado al ECU 911, que de inmediato dispuso el traslado de personal de la Dinased para verificar el fallecimiento. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para rescatar a la persona que permanecía dentro de la cisterna.

Los paramédicos realizaron reanimación cardiopulmonar durante 25 minutos, pero finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al centro forense para la autopsia correspondiente.

Reacción de familiares

Una hermana de la víctima narró que alrededor de las 20h00 recibió una llamada informándole sobre la caída. Al llegar al lugar, observó a su hermano dentro de la cisterna y notificó inmediatamente al ECU911.

El accidente generó consternación entre los vecinos del sector, quienes destacaron la rapidez con que las autoridades de emergencia respondieron al llamado, evitando riesgos adicionales.

Contexto del accidente

Las caídas en viviendas, especialmente desde alturas, constituyen un riesgo doméstico frecuente en Ecuador, especialmente cuando hay consumo de alcohol involucrado. Este tipo de incidentes subraya la importancia de asegurar estructuras como escaleras y cisternas para prevenir tragedias similares.

Especialistas en seguridad doméstica recomiendan la instalación de cubiertas de seguridad, barandillas resistentes y una correcta iluminación para disminuir el riesgo de accidentes en los hogares.

Procedimientos legales

El caso fue manejado por la Dinased, siguiendo los protocolos de investigación de fallecimientos accidentales. La autopsia determinará de manera oficial la causa de la muerte, mientras que familiares y vecinos se encuentran consternados por la pérdida.