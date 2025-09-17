Hallan restos humanos en funda plástica en el norte de Machala

Este martes, 16 de septiembre del 25025, ciudadanos del barrio Victorio Rizzo, ubicado en el norte de Machala, alertaron a las autoridades tras descubrir una funda plástica con restos humanos abandonada en plena vía pública. Junto al hallazgo se encontraron panfletos con mensajes amenazantes y varias fotografías impresas, las cuales están siendo analizadas por peritos policiales.

Hallazgo macabro en el norte de Machala

El hecho se registró alrededor de las 07h00, cuando peatones y vecinos del barrio Victorio Rizzo notaron una funda negra en el borde de una acera. Al acercarse, percibieron un olor fuerte y dieron aviso inmediato al Sistema Integrado ECU-911.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, quienes al revisar el contenido confirmaron el hallazgo de una cabeza humana, dos brazos y vísceras, aparentemente correspondientes a un hombre adulto.

Mensajes de advertencia y fotografías junto a los restos

Junto al cuerpo desmembrado se encontró una cartulina escrita a mano con mensajes de advertencia, dirigidos a personas identificadas como “faranduleros”. El término ha sido utilizado en otros casos similares para referirse a individuos con exposición pública en redes sociales o posibles vínculos con actividades ilícitas.

También se hallaron tres hojas impresas con imágenes de un hombre, que podrían estar relacionadas con la identidad de la víctima o con el grupo al que se dirigía la amenaza.

Todos estos elementos fueron recogidos como indicios clave para la investigación forense y criminal, y se encuentran bajo custodia de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional.

Restos trasladados al Centro Forense de Machala

Los restos humanos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Forenses de Machala, donde se realizarán pruebas de identificación, incluidas necropsia, ADN y cotejo de huellas dactilares.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima, aunque la Policía indicó que las fotografías encontradas en la escena podrían ayudar a determinarla en las próximas horas.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) se encuentra a cargo de la investigación del caso.

Violencia expuesta y aumento de crímenes organizados

En la provincia de El Oro, se han reportado varios casos de violencia extrema en lo que va del 2025, muchos de ellos con características similares: abandono de cuerpos, amenazas escritas y mensajes dirigidos a grupos o personas específicas.

La Policía y el Ministerio del Interior han intensificado los operativos de control territorial en zonas de alta conflictividad, como parte del Plan Nacional de Seguridad y Pacificación.

Llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que, si dispone de información que ayude a esclarecer el hecho, se comunique de manera confidencial al número 1800-DELITO (335486).

Asimismo, se solicita la colaboración en la identificación de la víctima a partir de las imágenes encontradas en la escena, cuyas características serán cotejadas con denuncias de personas desaparecidas en los últimos días. (12)