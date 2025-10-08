Formulan cargos por abuso sexual contra tío abuelo de niña de 10 años

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pichincha formuló cargos por abuso sexual contra Oswaldo Rubén M. C., de 65 años. El 8 de octubre de 2025 en Quito, Ecuador, por actos cometidos en 2020 contra una niña de 10 años, su sobrina, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El imputado, con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, enfrenta una segunda investigación por otro caso similar, mientras doce de catorce presuntas víctimas.

Audiencia de cargos por abuso

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Palacio de Justicia de Quito. Allí la fiscal presentó elementos de convicción como un extracto de valoración psicológica de la víctima, quien identificó a su tío abuelo como el perpetrador de actos sexuales a inicios de la pandemia.

La denuncia inicial, presentada por la madre de la niña en 2020. En esta alega que Oswaldo Rubén M. C., junto con dos de sus hermanos, abusó de catorce menores —hombres y mujeres de hasta 18 años— en su entorno familiar y vecinal.

El modo de operar del vinculado

El presunto modus operandi involucraba el juego del “papá y la mamá”. Una táctica de manipulación que disfrazaba las agresiones como actividades lúdicas, común en casos de abuso intrafamiliar según expertos en psicología forense.

Dado su edad avanzada, el procesado no recibió prisión preventiva, sino medidas sustitutivas. Él debe presentarse periódicamente y tiene prohibición de salida del país y colocación de grillete electrónico, conforme al artículo 523 del COIP, que considera factores como la edad y el riesgo de fuga.

Sesenta días de la instrucción fiscal

La instrucción fiscal se abrió por sesenta días, período en el que se profundizará en la recolección de pruebas, incluyendo peritajes médicos y testimonios anticipados para proteger a las víctimas menores. La captura del imputado por abuso sexual ocurrió a inicios de octubre de 2025, tras una alerta de la madre de la víctima principal a la fiscal asignada.

Oswaldo Rubén M. C., residente en Estados Unidos, había regresado a Ecuador por motivos no especificados. Mediante la ubicación del teléfono de uno de sus hermanos, la Policía Nacional lo localizó en una casa de su propiedad en Crucita, cantón San Vicente de Manabí.

Una orden de detención urgente, emitida por la Fiscalía, permitió su aprehensión inmediata, destacando la coordinación interinstitucional en casos transfronterizos.

Elementos de convicción y proceso judicial

La valoración psicológica de la víctima, un documento clave periciado por expertos del Ministerio Público, detalla secuelas emocionales. Entre ellos hay trastornos de estrés postraumático, comunes en abusos durante etapas vulnerables como la infancia temprana.

La fiscal sustentó los cargos bajo el artículo 170 del COIP, que tipifica el abuso sexual sin penetración con penas de tres a cinco años. Estas son agravadas a diez a trece años si la víctima es menor de 18 años o familiar directo. En este caso, la agravante por parentesco (artículo 48, numeral 5) aplica, aunque la prescripción limita el alcance a solo dos investigaciones activas.

La segunda causa contra Oswaldo Rubén M. C., involucra a otra niña del entorno familiar, con hechos similares reportados en la misma denuncia de 2020. (27)