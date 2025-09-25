Fiscalía logra prisión preventiva contra presuntos implicados en secuestro en Riobamba

En el sector Los Laureles de Riobamba, provincia de Chimborazo, la Policía Nacional detuvo a Neilwill Cristopher B. M., Ángel José C. P., Ángel Luis M. S. y Frank Reinaldo R. R., por su presunta participación en robo, secuestro, tráfico de drogas y terrorismo.

El operativo, ejecutado tras información reservada, permitió rescatar a un ciudadano secuestrado, recuperar un camión con 50 bombonas de gas y decomisar 893 gramos de marihuana y cocaína.

Esto en un caso que evidencia la multidelincuencia en zonas urbanas de Ecuador.

Operación policial

La operación policial se desencadenó tras un reporte confidencial que alertó sobre actividades ilícitas en un inmueble abandonado en Los Laureles. Los Laureles es un sector de Riobamba conocido por su tranquilidad, pero recientemente afectado por el crimen organizado como los secuestros.

Agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial de la Policía Nacional (PNE) ejecutaron el allanamiento. Esto con apoyo de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). Al llegar, interceptaron a Neilwill Cristopher B. M., quien intentó huir al percatarse de la presencia policial.

En su posesión se halló una mochila con 417 gramos de marihuana, según el parte oficial. Dentro del inmueble, los agentes encontraron a Frank Reinaldo R. R. y Ángel Luis M. S., en cuyo poder se decomisaron 73 gramos de cocaína, 423 gramos de marihuana y varios teléfonos celulares, presuntamente utilizados para coordinar actividades delictivas.

Un hombre secuestrado

La escena reveló un hallazgo alarmante: un ciudadano maniatado, con el rostro cubierto. Él relató que lo secuestraron tras recibir una llamada para entregar gas doméstico. A la víctima, un repartidor local, lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su camión. Estaba cargado con 50 bombonas de gas, un material potencialmente explosivo que.

El camión lo localizaron horas después en las calles Edelberto Bonilla, un área periférica de Riobamba. Allí, los agentes aprehendieron a Ángel José C. P., quien, según el informe policial, confesó haber sido contratado para trasladar el vehículo y las bombonas con fines ilícitos.

Decomiso de las bombonas

Las bombonas, el vehículo y las evidencias fueron trasladados bajo custodia para análisis forense,. Esto mientras los dispositivos móviles se remiten a peritaje digital para rastrear conexiones con otras redes delictivas.

La Jueza de Garantías Penales acogió el pedido fiscal, dictando prisión preventiva para los cuatro procesados por los delitos de robo, secuestro, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y terrorismo, en concurso real de infracciones, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). (27)