Fiscalía logra prisión preventiva contra presuntos implicados en intento de robo en Riobamba

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Un operativo policial en Riobamba frustró un robo en una vivienda, deteniendo a tres sospechosos con herramientas y joyas, mientras la Fiscalía ordena prisión preventiva.
Tres detenidos en Riobamba por tentativa de robo en vivienda del sector Camilo Ponce.
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional detuvo a José Manuel Ch. G., Edison Iván C. B. y Diego Armando G. C., en Riobamba, Chimborazo, por su presunta participación en un robo en grado de tentativa en una vivienda del sector Camilo Ponce.

Alertados por el ECU 911, los agentes rastrearon a los sospechosos mediante cámaras de seguridad. En el operativo se incautó herramientas, joyas y un vehículo, mientras la Fiscalía logró prisión preventiva para los procesados. El intento de robo ocurrió en el nororiente de Riobamba, en el tranquilo sector residencial de Camilo Ponce.

Un vecino alertó al ECU 911 tras escuchar ruidos sospechosos en su vivienda. Según el parte policial, el propietario, que descansaba en su domicilio, detectó intentos de forzar las cerraduras de las puertas principales. El hombre gritó pidiendo auxilio, lo que ahuyentó a los intrusos. 

Testigos del robo

Vecinos corroboraron que tres individuos huyeron en un vehículo, desencadenando una rápida respuesta de la Policía Nacional del Ecuador (PNE). La Subdirección de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, en coordinación con la Policía Judicial, rastreó a los sospechosos utilizando imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

El vehículo fue interceptado en las calles Stevan Marañón y Pedro Vásquez, a pocos kilómetros del lugar del hecho. En el operativo, los agentes detuvieron a José Manuel Ch. G., Edison Iván C. B. y Diego Armando G. C., acusados de robo. Les hallaron tres teléfonos móviles, joyas, una pata de cabra (herramienta metálica usada para forzar accesos), prendas de vestir y otros artículos no especificados en el reporte inicial.

Incautaron el carro

El automóvil fue confiscado y puesto en cadena de custodia para análisis forense.La víctima, cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad, denunció formalmente el intento de robo, describiendo el susto vivido al detectar la intrusión.

No se reportaron heridos ni daños materiales significativos, pero el incidente generó alarma en Camilo Ponce, un área donde los robos domiciliarios han incrementado en 15% durante 2025, según estadísticas del Ministerio del Interior.

Acción judicial y evidencias presentadas

En la audiencia de calificación de flagrancia, el Juez de Garantías Penales acogió el pedido fiscal, dictando prisión preventiva para los tres procesados por robo. A ellos los trasladaron al Centro de Privación de Libertad de Riobamba. (27)

