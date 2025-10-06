Fatal accidente en Santo Domingo deja un joven de 19 años sin vida en la avenida Quevedo

Un trágico accidente de tránsito registrado a las 06h30 de este lunes 6 de octubre en la avenida Quevedo y avenida Los Colonos, dejó sin vida a Alexis Armando Agual Ordóñez, de 19 años. El joven fue hallado sobre la calzada con su uniforme de guardia de seguridad, sin que se identifique aún el vehículo involucrado. La SIAT y la Policía Nacional investigan las causas del siniestro.

Accidente conmociona a Santo Domingo

El cuerpo del joven fue hallado en media carretera en la intersección de la avenida Quevedo y avenida De Los Colonos, una zona de intenso tráfico vehicular. Testigos que pasaban por el lugar quedaron consternados al observar la escena.

Según los primeros reportes, el joven vestía su uniforme de una empresa de seguridad, con botas cubiertas por fundas plásticas para protegerse de la lluvia, y sus pertenencias como el casco y una mochila.

El impacto fue tan fuerte que los agentes de tránsito no lograron determinar de inmediato el tipo de vehículo que lo atropelló. No obstante, por la magnitud de las heridas, no se descarta la participación de un vehículo pesado.

Investigación en marcha

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudió al sitio para levantar los primeros indicios. Los peritos realizaron el levantamiento del cadáver y coordinaron su traslado al Centro Forense de Santo Domingo, donde se realizó la autopsia.

El tráfico permaneció interrumpido durante más de una hora mientras los equipos de emergencia y criminalística realizaban las pericias.

El joven regresaba de trabajar

Alexis Agual, según allegados, trabajaba en una empresa de seguridad y habría terminado su turno poco antes del accidente. Habitantes del sector lamentaron la tragedia y expresaron su preocupación por el aumento de siniestros en la zona.

Según se pudo conocer su cuerpo será velado y sepultado en la parroquia El Esfuerzo.

Los vecinos aseguraron que la avenida Quevedo es una vía peligrosa, especialmente en horas de la madrugada, por la falta de iluminación y el exceso de velocidad de algunos conductores.

Zona con alta incidencia de siniestros

Santo Domingo de los Tsáchilas registra 96 personas fallecidas en accidentes de tránsito, en lo que va del año. La mayoría ocurre en los accesos principales a la ciudad, como la avenida Quevedo y la vía a Quito.

En lo que va del 2025 los accidentes de tránsito se ubican como la segunda causa de muerte en la provincia, solo detrás de los homicidios. Las autoridades locales han anunciado controles de velocidad y campañas de concienciación para reducir las cifras.

Dolor e indignación

El fallecimiento de Alexis Armando Agual Ordóñez ha consternado a quienes lo conocían, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. El joven, de apenas 19 años, perdió la vida de manera trágica.

Mientras tanto, las autoridades realizan investigaciones para dar con el vehículo participante y determinar responsabilidades en este nuevo hecho trágico en la vía (31).