Familiares de María Fernanda Rizo Vera cumplen un año sin noticias de su paradero

Familiares de María Fernanda Rizo Vera, desaparecida hace un año en Puebloviejo, siguen sin conocer su paradero, mientras las investigaciones judiciales avanzan lentamente.

El 14 de septiembre de 2024, María Fernanda Rizo Vera, de 39 años, fue secuestrada junto a su esposo, Francisco Peralta, por presuntos militares en el sector La Playita, cantón Puebloviejo. Desde entonces, no hay rastros de la pareja, y los familiares continúan la búsqueda desesperada, mientras el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía y el Comité de Derechos Humanos.

La desaparición y el contexto

María Fernanda, ingeniera graduada de la Universidad Técnica de Quevedo, laboraba como administradora en un almacén de electrodomésticos en Puebloviejo debido a la falta de trabajo en su ciudad de residencia. Su esposo, Francisco Peralta, trabajaba como vendedor en el mismo establecimiento.

La madre de la víctima, Geoconda Vera, relató que la noticia de la desaparición llegó a las 07h00 del 14 de septiembre de 2024. Testigos indicaron que hombres vestidos de militares llegaron en camionetas, realizaron allanamientos y se llevaron por la fuerza a la pareja.

Geoconda explicó que los supuestos militares no encontraron armas, drogas ni indicios de ilícitos en la vivienda de su hija. Sin embargo, decidieron llevársela, generando angustia y temor en la familia.

Búsqueda y desesperación

Desde aquel día, la familia ha recorrido quebradas, hospitales, morgues y zonas rurales en busca de María Fernanda y su esposo, sin resultados positivos. Las denuncias está en conocimiento de la Fiscalía, y el caso también es seguido por el Comité de Derechos Humanos, pero los avances han sido mínimos.

Durante la madrugada de la desaparición, los presuntos secuestradores también llevaron a Darling B., quien luego fue liberado en Mata de Cacao, Babahoyo. Según la madre de María Fernanda, Darling presenció el maltrato a su hija, hecho que forma parte de las investigaciones en curso.

Geoconda Vera relata que la vida familiar quedó en pausa. No cesa en su clamor por el regreso seguro de su hija y yerno. Ella manteniene la esperanza mediante oraciones y visitas a sitios donde podrían encontrarlos.

Denuncias y seguimiento judicial

La familia presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía de Puebloviejo, y los organismos de derechos humanos exigen que la investigación avance con rapidez. Sin embargo, hasta la fecha no hay resultados concretos sobre el paradero de María Fernanda y Francisco Peralta.

La desaparición de María Fernanda ha generado preocupación en la comunidad local, pues refleja la incertidumbre y vulnerabilidad frente a posibles actos de violencia por parte de fuerzas no identificadas. La familia insta a cualquier persona con información a acercarse a las autoridades para contribuir a la resolución del caso.

El seguimiento del caso incluye entrevistas con testigos, revisiones de zonas rurales y verificación de registros hospitalarios, aunque los esfuerzos aún no han permitido localizar a la pareja.