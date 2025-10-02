Ejército decomisa tanquero vinculado al robo de combustible en Santo Domingo

El Ejército Ecuatoriano detectó y aprehendió un tanquero presuntamente vinculado al robo de combustible el 1 de octubre de 2025. Ocurrió durante un operativo de seguridad hidrocarburífera desarrollado en el sector Valle Hermoso, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto, como parte de las acciones para proteger los recursos estratégicos del Estado.

Tanquero interceptado en Valle Hermoso

El operativo militar se realizó como parte de los controles permanentes que mantienen las Fuerzas Armadas en zonas de riesgo hidrocarburífero. Durante un patrullaje, los uniformados localizaron un tanquero con capacidad para 10.000 galones de diésel, que se encontraba vacío al momento de la revisión.

En el interior se halló una válvula metálica de dos pulgadas, elemento que, según las autoridades, suele utilizarse para realizar conexiones clandestinas en los poliductos de Petroecuador. Esta evidencia quedó incautada como parte del procedimiento.

El vehículo y los objetos encontrados fueron entregados bajo cadena de custodia a las autoridades judiciales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Operativos contra el robo de combustible

Las Fuerzas Armadas explicaron que este decomiso forma parte de la estrategia nacional contra el robo de combustible, un delito que afecta de forma directa a la economía y genera graves riesgos ambientales.

Los controles continuarán en la provincia. “Estamos desplegando unidades en sectores estratégicos para frenar estas actividades ilícitas y resguardar la infraestructura energética del país”, se afirmó a través de una publicación oficial.

El robo de combustible no solo genera pérdidas millonarias a la empresa estatal, sino que también pone en peligro a comunidades cercanas a los poliductos, debido a la posibilidad de derrames e incendios.

Contexto del delito en Ecuador

Las provincias con mayor incidencia son Santo Domingo, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, debido a su ubicación estratégica en el transporte de combustibles.

Cada perforación ocasiona pérdidas económicas y ambientales significativas. Además, los grupos delictivos organizados han convertido el robo de combustible en una de sus principales fuentes de financiamiento ilícito.

Coordinación institucional

La operación en Valle Hermoso refuerza la necesidad de coordinación entre instituciones de seguridad. Mientras el Ejército actúa en el control de poliductos y zonas de alto riesgo, la Policía Nacional ejecuta operativos de inteligencia en vías y terminales terrestres para interceptar el transporte ilegal.

Las autoridades reiteraron que los procesos legales continúan bajo supervisión judicial y que todo el material incautado será analizado para determinar responsabilidades (31).