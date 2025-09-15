COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Ejército decomisa armas y dispositivos durante operativo que involucró a un adolescente en Santo Domingo

Un adolescente en Santo Domingo fue aprehendido durante un operativo militar en la cooperativa Juan Eulogio, donde se hallaron armas de fuego y equipos electrónicos incautados.
Ejército decomisa armas y dispositivos durante operativo que involucró a un adolescente en Santo Domingo
Redacción

Redacción ED.

El Ejército aprehendió el 15 de septiembre a un adolescente en Santo Domingo. Ocurrió durante un patrullaje en la cooperativa Juan Eulogio, donde se incautaron armas y dispositivos electrónicos.

Patrullaje en la cooperativa Juan Eulogio

El operativo se desarrolló en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la cooperativa Juan Eulogio, un sector considerado de alta conflictividad. Durante un patrullaje conjunto, militares detectaron a un joven en actitud sospechosa.
El individuo, al notar la presencia de los uniformados, intentó ingresar apresuradamente a un domicilio. Ante esta reacción, los efectivos procedieron a interceptarlo e ingresaron al lugar en flagrancia.
Tras la verificación, se confirmó que se trataba de un adolescente en Santo Domingo. Portaba un arma de fuego y varios objetos de dudosa procedencia.

Evidencias encontradas en el domicilio

Al realizar un registro corporal se le encontró un revólver calibre 9 mm con su respectiva alimentadora. Además, en una mesa se localizaron seis teléfonos celulares de diferentes marcas, una laptop, dos cargadores adicionales, una munición sin percutir y un par de esposas.
Todos los objetos fueron ingresados bajo la respectiva cadena de custodia, a través de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).
El adolescente de 17 años de edad, identificado con iniciales A. P. M. S., quedó a disposición de la autoridad competente para determinar responsabilidades legales, en un proceso que contempla garantías de protección por su condición de menor de edad.

Testimonios y declaraciones oficiales

El hallazgo fue resultado de patrullajes estratégicos que buscan reducir la incidencia de delitos en barrios críticos. 
Se abrió una investigación previa para determinar si los objetos incautados estaban vinculados con delitos de robo, extorsión o actividades relacionadas con bandas delictivas.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Santo Domingo de los Tsáchilas se ubica entre las provincias con mayor incremento de hechos violentos en 2025. 
Los operativos militares y policiales se han intensificado  La aprehensión de un adolescente en Santo Domingo refleja la vulnerabilidad de los jóvenes frente al reclutamiento por parte de bandas organizadas, un problema creciente en la región.

Estrategias contra el crimen organizado

Las Fuerzas Armadas han reforzado los patrullajes en sectores urbanos estratégicos de Santo Domingo, en coordinación con la Policía Nacional. Estos despliegues forman parte del plan nacional de seguridad ciudadana que prioriza la prevención del delito.
El Ejército ha reiterado que continuará con operaciones sorpresa en barrios de alta incidencia criminal. La meta es frenar el avance de organizaciones que utilizan menores de edad para actividades ilícitas.
Además, las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima hechos relacionados con armas y narcotráfico, como parte del esfuerzo conjunto para recuperar la paz en la provincia (31).

