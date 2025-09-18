COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Dos hombres fueron asesinados a balazos en el barrio 9 de Mayo, en Santo Domingo

La violencia en Santo Domingo no cesa. Dos hombres fueron asesinados con fusiles en el barrio 9 de Mayo, en un ataque al estilo sicariato.
Dos hombres fueron asesinados a balazos en el barrio 9 de Mayo, en Santo Domingo. (El Diario)
Redacción

Redacción ED.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas sumó una nueva noche de terror, ya que dos hombres fueron acribillados con fusiles en el barrio 9 de Mayo. Este crimen que evidencia el nivel de violencia que azota a una de las zonas más conflictivas del país.

El ataque ocurrió la noche del martes 17 de septiembre, cerca de las 20h40, en la cooperativa Plan de Vivienda. Las víctimas, identificadas como Berdy Hernán Zambrano Alcívar y Carlos Alfredo Gilve Valencia, se encontraban en la vía pública cuando fueron emboscadas.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, un vehículo con varios sujetos a bordo llegó al sitio. Los atacantes, portando armas largas de tipo fusil, descendieron y dispararon a quemarropa contra los dos hombres, quienes quedaron tendidos sin vida sobre la calzada.

Nueve masacres en el distrito de Manta dejan 46 víctimas en 2025: la escalada de violencia entre dos bandas

Una Provincia Acorralada por la Violencia

Este doble homicidio no es un hecho aislado, sino un reflejo de la grave crisis de seguridad que vive Santo Domingo de los Tsáchilas. La provincia se ha convertido en un campo de batalla para grupos de delincuencia organizada que se disputan el control de territorios para actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Los asesinatos bajo la modalidad de sicariato, con armas de grueso calibre y a cualquier hora del día, se han vuelto alarmantemente frecuentes, sembrando un clima de miedo entre los ciudadanos. La brutalidad de este último ataque, perpetrado con fusiles en un barrio residencial, subraya el poder de fuego de estas organizaciones criminales y su total desprecio por la vida.

Respuesta Policial tras el asesinato de los dos hombres

Tras el crimen, unidades especializadas de la Policía Nacional, como Dinased, Criminalística y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), acordonaron la escena para levantar los indicios balísticos y comenzar las investigaciones.

Inmediatamente, se desplegó un operativo en toda la zona para intentar localizar el vehículo y a los responsables del hecho. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado detenciones, y la comunidad exige respuestas ante una violencia que parece no tener fin. (04)

