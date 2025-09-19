Dos ciudadanos detenidos en Santo Domingo por portar un arma de fuego

La noche del jueves 18 de septiembre, dos hombres resultaron detenidos en el sector Santa Martha, Santo Domingo, tras una persecución policial por porte ilegal de arma de fuego.

Persecución en Santa Martha

Eran aproximadamente las 22h30 cuando una motocicleta con dos ocupantes circulaba por el sector de Santa Martha, en el Distrito Este de Santo Domingo.

Al percatarse de la presencia de uniformados que realizaban patrullajes preventivos, los ocupantes intentaron huir de manera apresurada, lo que levantó sospechas en los agentes.

De inmediato se inició una persecución que culminó en un lote baldío. Los sujetos trataron de esconderse en la zona oscura, pero resultaron interceptados por los policías.

Detenidos y decomiso de arma

Tras el registro corporal practicado a uno de los hombres, los uniformados encontraron una pistola oculta a la altura de su cintura. El arma fue decomisada.

La motocicleta en la que se movilizaban los implicados apareció minutos más tarde, abandonada cerca del mismo lugar donde habían intentado esconderse.

Ambos ciudadanos quedaron detenidos y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, junto con el arma y la motocicleta retenida como evidencia del caso.

Acciones policiales y declaraciones

El comunicado oficial señala que, tras la verificación en el sistema policial, los implicados no registran antecedentes penales. Sin embargo, se investigará el origen del arma.

La Policía Nacional indicó en un comunicado que este procedimiento es parte de los operativos preventivos que se realizan de manera permanente en Santo Domingo.

“La rápida reacción de los uniformados permitió neutralizar una amenaza potencial y retirar un arma de fuego de las calles”, se detalló en el escrito.

Seguridad y prevención

La captura de estos dos hombres detenidos se enmarca en las acciones que buscan reducir la circulación ilegal de armas en la provincia Tsáchila.

Estos controles se consideran vitales para prevenir asaltos, robos y enfrentamientos vinculados al crimen organizado, que suelen estar asociados al uso de armamento ilegal.

Contexto provincial de violencia

Santo Domingo de los Tsáchilas ha experimentado en 2025 un incremento en delitos relacionados con armas de fuego, según datos del Ministerio del Interior.

La mayoría de hechos violentos registrados en la provincia tienen como factor común la utilización de pistolas o fusiles. Por ello, la incautación de armas es clave. Organismos de seguridad insisten en que la prevención y los patrullajes constantes son fundamentales para contener la inseguridad y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Llamado a la colaboración

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener presencia activa en sectores vulnerables y pidió a la ciudadanía colaborar con información a través del 911. Las investigaciones sobre los dos hombres detenidos continuarán en la Fiscalía, que definirá los cargos y los procesos judiciales correspondientes (31).